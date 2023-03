Reação de Angela Bassett ao perder Oscar para Jamie Lee Curtis chama atenção

13/03/2023 | 09:10



A noite do último domingo, dia 12, foi abrilhantada por mais uma edição do Oscar. Como sempre, as redes sociais foram inundadas por comentários sobre a premiação e, dessa vez, quem esteve em foco foi Angela Bassett, atriz de Pantera Negra. A reação da artista ao perder a estatueta para Jamie Lee Curtis foi alvo de muitas críticas pelos internautas.

Caso você não tenha acompanhado, as duas atrizes estavam concorrendo na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Como sempre, a transmissão da premiação estava com as câmeras voltadas para todas as indicadas no momento da revelação da ganhadora. Com isso, muitas pessoas acabaram percebendo que Angela não bateu palmas ou expressou qualquer reação ao descobrir que Jamie havia levado a estatueta.

Nesses tipos de eventos, é de praxe que os indicados, mesmo que percam, comemorem a vitória do colega de profissão. Principalmente porque sempre estão sob o foco dos holofotes no momento. Mas, parece que Bassett não ligou muito para essa regra de etiqueta, né?

Nas redes sociais, alguns internautas comentaram a atitude da atriz:

A reação da Angela Bassett perdendo o Oscar para a Jamie Lee Curtis foi horrível, não aplaudiu, não levantou, no final do discurso todos aplaudindo e ela de braços cruzados. Péssima perdedora, escreveu um usuário.

A reação da Angela Bassett vendo a CUtis ganhar, que ódio a cara de desgosto dela, comentou outro.