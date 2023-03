Domitila Barros, Cezar, Larissa e Ricardo disputam o nono Paredão do 'BBB 23'

13/03/2023 | 08:48



O nono Paredão do Big Brother Brasil 23 está formado. Na noite deste domingo, 13, Domitila Barros, Cezar, Larissa e Ricardo foram os escolhidos para disputar a permanência na casa mais vigiada do País. Com uma dinâmica de votação diferente, a casa foi dividida por sorteio em dois grupos de seis pessoas, azul e laranja, e cada brother só poderia votar em integrantes da outra equipe.

A formação da berlinda começou com a escolha de Cezar e Larissa, donos do colar de Anjo, pela imunidade. Eles decidiram imunizar Aline Wirley. "Tem duas pessoas que a gente têm em comum, mas hoje a gente entrou em consenso... é a Aline", explicou a professora de Educação Física.

Posteriormente, foi a vez da votação do Líder, MC Guimê. O brother colocou Cezar direto no Paredão, sem direito à Prova do Bate-Volta. Na sua justificativa, o líder afirmou que a indicação era devido ao comportamento do enfermeiro na casa. "São coisas de convivências. Tiveram umas desavenças que não eram ligadas a ele diretamente e a forma como ele se posicionava causou um desconforto. No Jogo da Discórdia, por exemplo, acho que ele passou do ponto", argumentou o cantor.

Dando continuidade à formação do Paredão, Larissa e Marvvila foram as mais votadas pela casa. No entanto, elas tiveram a oportunidade de participar da Prova Bate-Volta. A cantora, então, levou a melhor na dinâmica e escapou da berlinda.

Antes, contudo, Aline arrematou o Poder Curinga da semana e pôde escolher se Marvvila ou Larissa teriam direito a um Contragolpe. Aline escolheu a professora de Educação Física. Assim, a sister puxou Ricardo para o Paredão.

No final, a formação do Paredão ficou definida assim: Domitila Barros, emparedada pelo Quarto Branco; Cezar, pelo Líder; Larissa, pelo grupo laranja, e Ricardo, pelo Contragolpe. Formado o Paredão, o público precisa votar em quem quer ver fora do BBB 23. A decisão será anunciada na edição desta terça-feira, 14.