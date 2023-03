HSBC anuncia compra de braço britânico do falido SVB

13/03/2023 | 07:49



O HSBC anunciou nesta segunda-feira (13) que irá comprar o braço britânico do falido banco americano Silicon Valley Bank (SVB), pelo valor simbólico de uma libra, em um acordo intermediado pelo governo do Reino Unido e pelo Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês). Em comunicado, o HSBC disse que o SVB UK tinha empréstimos de cerca de 5,5 bilhões de libras e depósitos no valor aproximado de 6,7 bilhões de libras em 10 de março. Já o Tesouro britânico, em comunicado à parte, garantiu que clientes do SVB UK conseguirão ter acesso normal a seus depósitos e serviços bancários.