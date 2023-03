Grande ABC inicia semana com 517 vagas de emprego; veja as oportunidades

Da Redação



13/03/2023 | 07:32



Seis municípios do Grande ABC iniciam esta semana com um total de 517 vagas de trabalho destinadas para profissionais em busca de recolocação no mercado, Os postos de trabalho estão nas mais diversas áreas, como administrativa, nas indústrias, no setor logístico e no comércio, entre outos segmentos.



A maior quantidade de empregos está no CTR (Centro de Trabalho e Renda) de São Bernardo, que tem 275 oportunidades. Deste total, 40 são para atendentes de lanchonete para o público PCD (pessoas com deficiência e outras 25 para operadores de empilhadeiras.



O CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André tem outras 125 vagas abertas. Entre as funções de maior destaque, estão 50 postos de trabalho para operadores de Telemarketing Receptivo também voltados para os PCDs.



O CPTR de Mauá está com 59 oportunidades para controlador de acesso, fiscal de piso, alimentador de linha de produção e assistente administrativo. O Programa Emprega Diadema conta com 29 vagas. O PAT de Ribeirão Pires (Posto de Atendimento ao Trabalhador) oferece mais 28 empregos. O PAT de Rio Grande da Serra está com uma vaga aberta para auxiliar de limpeza. Os interessados podem comparecer na Rua Prefeito José Carlson, 280, no Centro.