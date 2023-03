Palavra do Leitor - 13 de março de 2023

Da Redação



São Caetano

No ano passado, o prefeito de São Caetano pediu para a Câmara – quer dizer, pediu é modo de falar, porque ele impõe e os vereadores-cordeirinhos dizem sempre sim – a autorização para contrair dívidas de mais de R$ 70 milhões. Esta semana ele solicitou “permissão” para obter um empréstimo bancário de R$ 50 milhões (Política, dia 10). Aí eu pergunto: 1) O município está falido e nós munícipes não sabemos?; 2) Quem vai pagar essa dívida toda? e 3) A atual administração e os cordeirinhos da Câmara poderiam se dar ao luxo de esclarecer com transparência total para que a cidade precisa de tanto empréstimo e dívida? Será que o nobre prefeito e seus cordeirinhos vão salvar a Fundação Annie Sullivan? Será que vão construir monumentais piscinões para não termos mais enchente? Em tempo de transparência zero na atual administração, é bom deixarmo as barbas de molho porque pode vir muita sujeira pela frente.



Rodolfo Bonventti - São Caetano



Cuba

Segundo a organização independente YSTC (You Si Tecreo em Cuba) e a revista especializada Alas Tensas, Cuba chega ao Dia Internacional da Mulher com 16 feminicídios confirmados. Além disso, as redes sociais nos dão conta de que as mulheres cubanas não tiveram permissão para marchar no seu dia. Esses fatos me reportaram ao ocorrido em 11 de junho de 2021 na ilha paradisíaca de Fidel, quando as ruas de várias cidades foram ocupadas por milhares de pessoas, muitas delas jovens, aos gritos de ‘Liberdade’ e ‘Estamos com fome’. Aquela mobilização, segundo várias ONGs, entre elas a Prisoners Defenders, foi reprimida com violência pela polícia cubana deixando um morto, dezenas de feridos e mais de 1.000 detidos. De acordo com números oficiais, pelo menos 490 manifestantes receberam sentenças definitivas, algumas de até 25 anos de prisão. E o nosso descondenado dizendo que Cuba foi o único país das Américas a ter avanços sociais. Parabéns a você, mulher que fez o L.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



MST

Nos quatro anos de governo Bozo, ocorreram 14 invasões promovidas pelo MST. Três meses de governo Odorico Paraguaçú já foram 22. Precisa falar mais? Faz o L.



Walmir Ciosani - São Bernardo



Joias

Um dos assuntos mais presentes no noticiário, é sobre as joias recebidas por Bolsonaro e Michele vindas do governo da Arábia Saudita. Que os fatos sejam apurados de maneira adequada e que os bens pertencentes à União sejam a ela devolvidos, conforme estabelece a legislação. Bem, este assunto não é novo e o Tribunal de Contas da União determinou, em 2019, a devolução de 551 bens para o acervo público da União dos ex-persidentes Lula e Dilma, após identificação realizada por diversas auditorias. Entre 2003 e 2016, era petista, foram contabilizados 434 bens do descondenado e outros 117 do poste dele, Dilma Rousseff, que voltaram para o acervo público da União. Este montante refere-se apenas aos bens efetivamente encontrados, porém, este número deve ser bem superior, considerando-se os perfis dos envolvidos. Pecam os ex-presidentes que deveriam zelar pela coisa pública e servir de exemplo para todos nós brasileiros. Infelizmente é o oposto o que temos visto.



Mauri Fontes - Santo André



Inadimplência

Li no Diário (Economia, dia 11) que o número de brasileiros inadimplentes é de 70 milhões. Achei pouco. Difícil encontrar quem está em dia com as contas.



Anselmo Brusquer - São Bernardo