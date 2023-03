Artigo: Tendências do mercado de trabalho

Camila Rebelato



13/03/2023 | 07:18



O mercado de trabalho mudou e continuará sendo alterado, já que os profissionais também estão mudando e se adaptando. Hoje vemos algumas características que há alguns anos não estavam tão em evidência, como a qualidade de vida. Os profissionais de hoje não querem mais apenas o salário, mas sim outros aspectos que considerem importantes, como bem-estar, autonomia e desenvolvimento.



Dados de pesquisa do Institute for the Future apontam que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram inventadas. Isso só reforça o fluxo de mudanças recorrentes no mercado de trabalho, devido ao reflexo de uma nova geração de profissionais. Mas calma, para 2023 ainda seguem um padrão de mercado com foco em profissões já existentes.



Hoje somente bom salário não é o suficiente para atrair e reter talentos. Os benefícios atuam em conjunto com remuneração e ambiente agradável. Os profissionais buscam empresas que se preocupam com o bem-estar da equipe. Seguro de vida, seguro odontológico, plano de saúde e vale-refeição e/ou alimentação sempre são ótimos benefícios que as empresas não podem abrir mão. Outro ponto importante é em relação a licenças em caso de gravidez. Além da licença-maternidade, a licença parental, válida para casos de adoção ou guarda judicial e também para casais LGBTQIAP+, também são ótimos adicionais.



Além disso, outros benefícios focados na qualidade de vida são bem-vindos, como academia, parceria com empresas ou plataformas de saúde mental, sessões de mindfulness ou outros tipos de terapia e meditação, auxílio home office e ergonomia, parceria com empresa de viagem e até plano de saúde para os pets.



A pandemia mudou alguns aspectos do mercado de trabalho e a flexibilidade em relação a horário e local foi um deles. Pesquisa do Google revelou que 82% dos profissionais já estão em sistema híbrido definitivo e, 65% dos que trabalham em regime presencial trocariam de emprego se a proposta oferecesse híbrido. A Geração Z prioriza organizações que promovam tratamento justo, independente do gênero, etnia, qualidade de vida e flexibilidade.



Unindo todos os pontos percebemos que a união entre times será cada vez mais vista em empresas. Boa parte dos profissionais precisa ver algum sentido naquilo que trabalham e formar comunidades pode ser a melhor saída. Uma ideia é estimular o trabalho em pequenas equipes, gerando comunicação e senso de pertencimento, facilitando a identificação dos profissionais com as tarefas diárias.



O conjunto dessas e out ras tendências pode melhorar vários aspectos dentro de uma empresa. É importante lembrar que cada profissional é valioso em um trabalho e, por isso, a comunicação deve ser sempre incentivada para que haja troca de ideias e, assim, impulsione o mercado como um todo.



Camila Rebelato é psicóloga e pós-graduada em Administração de Empresas e Gestão de Pessoas.