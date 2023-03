Sardano diz que atuação como líder será marcada por respeito e diálogo

Da Redação



13/03/2023 | 06:53



Novo líder do governo Paulo Serra (PSDB) na Câmara de Santo André, o vereador Edson Sardano (PSD), que assumiu a função na quinta-feira (9), deixa claro que sua atuação será marcada pelo respeito aos colegas parlamentares e por muito diálogo. “É preciso entender que não sou chefe de ninguém e sim um intermediário entre a Câmara e a Prefeitura, principalmente pelo respeito e ótima relação com o prefeito”, afirmou, em entrevista ao Diário. “Tudo isso me credenciou a representar a gestão do Paulo. Tenho certeza que será uma relação republicana, inclusive com a oposição, pela credibilidade que sempre tive com os vereadores.”

Ainda que um político experiente – está no seu terceiro mandato parlamentar –, é a primeira vez que Sardano assume essa atribuição de liderança de governo. Dos dez anos na política até aqui, seis foram cumpridos como secretário de Segurança Cidadã. “Tive pouco tempo de exercício no mandato. Estive na Câmara durante o governo de Carlos Grana (PT), quando eu era oposição, e agora quero cumprir esses dois anos desse terceiro mandato”, garantiu o vereador.



Aliás, Sardano tem orgulho de ter sido o titular da primeira Secretaria de Segurança Pública de uma prefeitura no Brasil, em 2001, durante a gestão de Celso Daniel. Na atual legislatura, Sardano aceitou o convite de Paulo Serra para seguir na Pasta, mas já com a intenção de ficar apenas mais dois anos na secretaria e retornar, de fato, à Câmara. Com isso ele deu a oportunidade para que a primeira suplente à época, Marilda Brandão (que morreu de Covid-19 em fevereiro de 2023, logo no início do mandato) exercesse a função. “Lembro que a família da Marilda me contou que ela morreu realizada por ter assumido a cadeira de vereadora”, relembrou o vereador.



O atual líder reconhece que, quando voltou para a Câmara, em setembro do ano passado, pensou em trabalhar pela presidência, mas encontrou uma articulação bem estruturada em torno de Carlos Ferreira (Republicanos), que foi eleito para comandar o Legislativo. “De fora, ficou difícil articular. Ele estava consolidado e está indo muito bem. É um homem firme e votei nele para a presidência. Estamos muito alinhados”, disse.



Sardano também acredita que sua experiência política vai ser importante nesta segunda metade do segundo governo de Paulo Serra e, principalmente, sobre a discussão política em torno da sucessão. “O Paulo tem excelentes quadros ao lado dele. É uma seleção com muitos craques. Mas o prefeito já disse que é um debate para acontecer no ano que vem.”

Sardano assegura que não será mais candidato a vereador. Isso não significa, no entanto, que não pense em ter seu nome nas urnas em 2024. “Meu nome está colocado como candidato a prefeito ou vice. A certeza que tenho é que não irei mais me candidatar a vereador. E vou me colocar à disposição do grupo liderado pelo prefeito Paulo Serra.”