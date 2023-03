Oscar 2023: Ke Huy Quan vence como melhor ator coadjuvante

12/03/2023 | 21:52



Ke Huy Quan, de Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, venceu a categoria de melhor ator coadjuvante no Oscar 2023 neste domingo, 12. No passado, o ator fez parte do elenco de filmes como Os Goonies e Indiana Jones, mas se afastou da carreira, segundo ele, por conta da falta de oportunidades para atores de origem asiática.

Em seus agradecimentos, destacou: "dizem que histórias assim só acontecem no cinema. Nem acredito que isso está acontecendo comigo. Esse é o 'American Dream'!"

A categoria foi apresentada por Ariana DeBose, ao lado de Troy Kotsur, vencedores de melhor atriz coadjuvante e ator coadjuvante em 2022, como é de costume.

Os concorrentes de melhor ator coadjuvante no Oscar 2023:

- Brendan Gleeson (Os Banshees of Inisherin).

- Brian Tyree Henry (Passagem).

- Judd Hirsch (Os Fabelmans).

- Barry Keoghan (Os Banshees of Inisherin).

- Ke Huy Quan (Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo).