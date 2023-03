Fluminense perde para Volta Redonda e sai atrás na briga por vaga na final

12/03/2023 | 20:17



Vencer a Taça Guanabara sobre o Flamengo não garantiu ao Fluminense "cadeira cativa" na briga pelo título do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, o Volta Redonda carimbou a faixa de campeão do time tricolor ao vencer por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira.

Com o resultado, o Volta Redonda joga pelo empate na partida de volta, marcada para sábado, às 16h, no Maracanã. Já o Fluminense precisa vencer por qualquer placar. A outra semifinal começará a ser disputada nesta segunda-feira, no Maracanã, entre Flamengo e Vasco.

O Fluminense entrou na partida motivado com a conquista da Taça Guanabara e com o favoritismo, mas o que se viu foi um Volta Redonda disposto a atrapalhar os planos de Fernando Diniz e companhia. O time tricolor teve o controle da bola e mais volume, mas o adversário anulou Cano e isso foi fundamental.

Cano, inclusive, travou um duelo de artilheiros com Lelê, que já está acertado com o Fluminense. O atacante do Volta Redonda também não encontrou espaços durante o primeiro tempo, mas viu seu companheiro de equipe, Pedrinho, abrir o placar. Aos 25 minutos, Ricardo Sena cruzou, Samuel Xavier cortou mal e a bola sobrou para o camisa 17, que acertou um bonito chute para fazer 1 a 0.

A resposta foi com Samuel Xavier. O lateral saiu de frente para o gol, mas parou na defesa do goleiro Vinícius Dias, com as pernas. Do outro lado, Fábio também precisou trabalhar. Em cabeçada de Bruno Barra, o veterano se esticou todo para fazer uma defesa espetacular.

No segundo tempo, o Fluminense retornou ainda mais sonolento e viu André cometer erro grotesco para o Volta Redonda, que não perdoou e fez 2 a 0. Aos seis minutos, o goleiro Vinícius acionou Lelê, que contou com a falha do volante do time tricolor para sair na frente de Fábio e bater com categoria para ampliar.

Com a vantagem, o Volta Redonda recuou e deu brecha para Fernando Diniz colocar o time no ataque. O treinador sacou o zagueiro David Braz e incorporou Lima no meio de campo. A tática ousada do treinador, deu resultado.

Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, Nino cabeceou em cima da defesa. A bola sobrou para o próprio defensor, que diminuiu. O gol impulsionou o Fluminense, que pressionou, mas esbarrou na marcação do Volta Redonda. No entanto, conseguiu minimizar o prejuízo.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 2 X 1 FLUMINENSE

VOLTA REDONDA - Vinícius Dias; Wellington Silva, Alix Vinicius, Sandro e Ricardo Sena (Marco Gabriel); Bruno Barra, Dudu (Danrley) e Luciano Naninho (Henrique Silva); Pedrinho (Berguinho), Lelê e Luizinho (Marcos Vinícius). Técnico: Rogério Corrêa.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz (Lima) e Alexsander; André, Martinelli e Ganso (Gabriel Pirani); Arias, Cano e Keno (Marrony). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Pedrinho, aos 25 minutos do primeiro tempo. Lelê, aos seis, e Nino, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz

CARTÕES AMARELOS - Dudu e Henrique Silva (Volta Redonda); Martinelli e Lima

RENDA - R$ 261.160,00

PÚBLICO - 6.881 torcedores

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.