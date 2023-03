Barcelona bate Athletic Bilbao com gol de Raphinha e mantém vantagem no Espanhol

12/03/2023 | 19:05



Os mais de 30 pontos de diferença na classificação do Campeonato Espanhol a favor do Barcelona sobre o Athletic não foram problema para que o duelo deste domingo no País Basco fosse um dos mais disputados da temporada. A tradição de grandes jogos foi mantida e a equipe catalã venceu por 1 a 0 em partida válida pela 25ª rodada.

Com o resultado, o Barcelona alcança os 65 pontos e mantém vantagem na liderança, contra 56 do rival Real Madrid. O Athletic Bilbao, com 33 pontos é apenas o nono colocado. Na próxima rodada, o Barça encara o Real.

Com a força da torcida, o Athletic Bilbao foi para a pressão nos primeiros 15 minutos, com atuação destacada dos irmãos Iñaki e Nico Williams. O Barcelona só foi respirar aos nove minutos, com uma finalização despretensiosa de Busquets.

Aos 17, a melhor oportunidade do time visitante. Lançado no meio da área, Lewandowski dividiu com o goleiro Agirrezabala, que fez bela defesa. De Jong, aos 26, quase surpreendeu o arqueiro basco.

O Athletic voltou a agredir em dois lances isolados, mas bastante perigosos. Aos 32 minutos, Iñaki Williams bateu da entrada da área e Ter Stegen fez a melhor defesa do primeiro tempo. Na sequência, Raul Garcia acertou cabeçada no travessão.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria em igualdade, Raphinha surgiu livre pela meia direita e bateu forte para fazer 1 a 0. O lance, inicialmente, foi invalidado pela arbitragem, mas o VAR corrigiu a falha e validou o gol do Barça.

Apesar da vantagem no placar, o Barcelona veio com uma postura mais ofensiva na etapa final. O técnico Xavi exigiu o tempo inteiro uma pressão da equipe catalã sobre o adversário, que revelou queda de ritmo nos 45 minutos finais.

Alterações feitas deram motivação ao Athletic, que forçou pelo menos mais duas belas defesa de Ter Stegen, uma das figuras de destaque da partida.

O lance mais polêmico ocorreu aos 41 minutos. Em contra-ataque, Iñaki Williams foi lançado, ganhou na corrida da zaga do Barcelona e bateu colocado para empatar, mas o lance foi impugnado pelo VAR por irregularidade no início da jogada.

Mas o sofrimento dos quase 50 mil torcedores do Athletic não tinha fim. Aos 47, o time da casa teve três grandes chances para empatar, mas falhou na finalização.