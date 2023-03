Michelle Bolsonaro acha dois pets e os põe para adoção: 'morando de aluguel', diz

12/03/2023 | 17:40



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que colocará dois pets para adoção. No Instagram, ela escreveu que encontrou duas cadelas "salsicha" em uma estrada, mas que não poderia ficar com os animais. Michelle disse já ter seis pets. "Como vocês sabem, estou morando de aluguel", disse. "Meu coração dói de não poder ficar com elas."

O Estadão revelou que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou trazer ilegalmente ao País um conjunto de joias avaliado em R$ 16,5 milhões. As joias eram um presente do regime da Arábia Saudita para Bolsonaro e Michelle e foram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O caso fez com que o PL decidisse frear a estratégia de projetar politicamente a ex-primeira-dama, que é atuante no Instagram - as fotos dos pets e do anúncio da adoção foram publicadas neste sábado, 11. O partido de Michelle, depois do caso das joias, teve de cancelar um evento do 8 de março em que Michelle tomaria posse como presidente do PL Mulher. O salário do cargo é de R$ 33,7 mil. A mulher de Bolsonaro já despacha na sede da sigla e está montando sua equipe.

O Estadão também mostrou que o partido deve pagar um salário de R$ 39 mil ao ex-presidente, além de reservar um gabinete para Bolsonaro na sede do PL em Brasília. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado, antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes da revelação do caso da joias, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) havia anunciado nas redes sociais que o pai retornaria ao Brasil no próximo dia 15, mas recuou e apagou a mensagem pouco tempo depois. Ainda não há data certa para a volta do ex-presidente.

No post do Instagram, a ex-primeira-dama disse que já tem três cães adotivos, um deles idoso e cego dos dois olhos. Ela disse que as cadelas que encontrou na estrada são muito "fofinhas e carinhosas". "Precisamos de um lar que possa dar muito amor e proteção a elas", escreveu.