Shakira revela que seu filho, Milan, sugeriu colaboração com Bizarrap: Vocês vão ser o número um

12/03/2023 | 16:10



Uma loba como Shakira contou com uma ajudinha mais que especial na hora de decidir gravar com Bizarrap, rapper argentino. Segundo o que a cantora revelou em entrevista no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, seu filho Milan, de dez anos de idade, foi quem sugeriu a colaboração que terminou no sucesso SHAKIRA (BZRP Music Sessions #53).

A colombiana contou que o primogênito mandou mensagens de voz para ela dizendo que a canção seria ótima e alcançaria o número das paradas de sucesso. Segundo Shakira, o pequeno é fã do rapper.

- Eu ouço tudo que eles (seus filhos) falam, porque eles têm bom gosto. Eles têm ideias para vídeos. E o Milan também é músico, ele tem um ótimo ouvido, um bom gosto, e ele é um fã do Biza. Ele me falou: mamãe, você tem que fazer uma parceria com o Bizarrap, você precisa fazer uma música com ele, porque vocês vão ser o número um.

Mostrando que a persistência é o segredo do sucesso, Milan também falou com o empresário de Shakira. Depois de muito tentar, o jovem presentou o mundo com a música. Mas para ele o plano pode ter saído errado, já que a canção foca em seu pai, Gerard Piqué.

Ele mandou uma mensagem de voz para o meu agente, Jaime. Ele disse: Jaime, você precisa juntar a minha mãe com o Bizarrap numa música porque eles vão ser número um. E ele estava certo.

Tomando coragem

Bizarrap contou na mesma entrevista que sua tentativa de falar com Shakira não foi tão direta quanto as mensagens de Milan. O argentino revelou que pensava em gravar com ela há algum tempo quando finalmente mandou uma dm no Instagram.

- Eu estava pensando em uma parceria com a Shakira, mas eu não sabia como chegar até ela, porque ela é a Shakira! Mas na época, acho que era julho de 2022, eu tinha a música número um no mundo com Quevedo, um artista espanhol. E eu pensei: Esse é o momento para mandar uma DM para ela.

Já a artista demorou dois meses para responder o rapper, até porque a gata tem uma agenda apertada. Mas a mensagem foi uma surpresa para Biza, ela parabenizou ele pelo aniversário:

- Foi em agosto, eu lembro porque foi no meu aniversário e eu estava no estúdio. Ai comecei o dia do meu aniversário com a Shakira cantando feliz aniversário.

Uma fofa!