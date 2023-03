Chumbinho supera Slater; Ítalo Ferreira e outros 3 brasileiros avançam em Peniche

12/03/2023 | 15:42



Os surfistas brasileiros movimentaram o segundo dia de competições da etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe, que aconteceu neste domingo. As águas portuguesas receberam as disputas das repescagens masculinas e 14 baterias do terceiro round. João Chumbinho superou o super campeão Kelly Slater para ir às oitavas. Caio Ibelli e Samuel Pupo também seguiram adiante na competição. Eliminado, Miguel Pupo sofreu uma queda e lesionou o tornozelo. No único duelo brasileiro do dia, Ítalo Ferreira avançou sem problemas contra Michael Rodrigues.

Gabriel Medina conseguiu se recuperar nas repescagens, mas sua bateria do terceiro round contra o havaino Seth Moniz ficará para a segunda-feira. Classificados para as oitavas, João Chianca e Caio Ibelli também vieram das repescagens. Como as competições femininas tiveram 1ª fase e repescagens no sábado, elas só voltarão às águas nesta segunda-feira.

Com o mar de Peniche muito agitado, todos os três brasileiros nas disputas das repescagens venceram suas baterias na madrugada deste domingo e avançaram para o próximo round da etapa de Portugal no Circuito Mundial de Surfe. Gabriel Medina brilhou e liderou sua chave, que ainda teve a classificação do australiano Callum Robson, que tirou a primeira nota 10 de Peniche ao pegar um tubo impressionante. Medina ficou com soma de 13,16 e Robson com 12,50.

João Chianca, o Chumbinho, e Caio Ibelli também dominaram suas baterias para seguirem adiante. Ibelli teve um somatório de 7,57 para passar em primeiro. Com o mar também muito gelado, Chumbinho brilhou e acumulou 13 pontos para se manter vivo no terceiro round. Com ondas muito fortes, a organização do torneio chegou a colocar a competição em espera e houve uma pausa antes do início das baterias do terceiro round.

Na terceira fase, o primeiro brasileiro a ir para as águas foi Caio Ibelli, que confirmou o favoritismo e eliminou o costa-riquenho Carlos Munoz para avançar às oitavas. A quarta bateria teve um duelo especial entre João Chumbinho, terceiro do ranking mundial, e Kelly Slater, maior campeão da história do surfe. O brasileiro dominou as disputas, enquanto Slater só conseguiu encaixar uma manobra na reta final da bateria. Com isso, Chumbinho seguiu adiante na competição.

O primeiro brasileiro a ser eliminado no dia foi Filipe Toledo, vice-líder do ranking e que perderá posições com o desempenho nesta etapa. Filipe acabou superado pelo francês Joan Duru.

Miguel Pupo também foi derrotado. Ele perdeu a bateria 7 para o havaino Ian Gentil. Segundo informações da transmissão do WSL, Miguel sofreu uma torção no tornozelo esquerdo após levar uma série de ondas e precisou deixar a água carregado. Na bateria seguinte, seu irmão Samuel Pupo eliminou o japonês Kanoa Igarashi em um placar muito apertado e de virada.

Contra o compatriota Michael Rodrigues, Ítalo Ferreira arriscou mais e não teve problemas para buscar a classificação. Nas oitavas de final, ele enfrentará o também brasileiro Yago Dora, que venceu Matthew McGillivray na última bateria do dia.

Veja as baterias do round de 32 da Etapa de Peniche:

Bateria 1: Caio Ibelli (BRA) 13,57 x 8,30 Carlos Munoz (COS)

Bateria 2: Connor O'Leary (AUS) 12,27 x 9,66 Nat Young (EUA)

Bateria 3: Ethan Ewing (AUS) 12,23 x 11,43 Jake Marshall (EUA)

Bateria 4: João Chianca (BRA) 12,54 x 10,83 Kelly Slater (HAV)

Bateria 5: Filipe Toledo (BRA) 5,83 x 10,84 Joan Duru (FRA)

Bateria 6: Liam O'Bien (AUS) 6,50 x 6,73 Callum Robson (AUS)

Bateria 7: Miguel Pupo (BRA) 3,94 x 11,20 Ian Gentil (HAV)

Bateria 8: Kanoa Igarashi (JAP) 13,23 x 13,63 Samuel Pupo (BRA)

Bateria 9: Jack Robinson (AUS) 10,93 x 5,20 Thiago Carrique (FRA)

Bateria 10: Ryan Callinan (AUS) 11,10 x 10,07 Jordy Smith (AFS)

Bateria 11: Leonardo Fioravanti (ITA) 9,40 x 12,17 Byron Mamiya (HAV)

Bateria 12: John John Florence 9,17 (HAV) x 9,30 Rio Waida (IND)

Bateria 13: Ítalo Ferreira (BRA) 10,94 x 3,73 Michael Rodrigues (BRA)

Bateria 14: Yago Dora (BRA) 10,93 x 10,70 Matthew McGillivray (AFS)

Estas serão as baterias de domingo:

Bateria 15: Gabriel Medina (BRA) x Seth Moniz (HAV)

Bateria 16: Griffin Colapinto (EUA) x Jackson Baker (AUS)