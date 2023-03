Filme Super Mario Bros. ganha trailer final

12/03/2023 | 15:11



Mama mia! Foi anunciado oficialmente o trailer final de Super Mario Bros. O Filme. O longa metragem da Universal Studios, que contará a história do encanador mais amado do mundo dos games vai estrear em menos de um mês e mais um vídeo chegou para os fãs.

Mostrando uma das mais clássicas pistas de corrida do Mario Kart foi um dos cenários mostrados no último trailer disponibilizado. A Rainbow Road, pista arco-íris é muito conhecida pelos fãs da franquia e fica suspensa no meio do espaço. Em algumas edições ela não tem bordas, o que a transforma em um dos circuitos mais difíceis.

O filme que chega às telonas no próximo dia 4 de abril tem nomes renomados como os dubladores da animação, na versão em inglês. São eles Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black e Keegan-Michael Key.

Muitos fãs de Mario não curtiram muito quando Pratt foi anunciado como a voz oficial do italiano. Mesmo que o ator conhecido por interpretar o Senhor das Estrelas, já tenha experiência com animação, ao fazer parte de Uma Aventura Lego.

O filme é a primeira vez da colaboração entre Ilumination, responsável pela produção dos sucessos Meu Malvado Favorito, Minions e Sing, e Nintendo. O estúdio criador dos irmãos Mario já está fazendo uma grande ação no Brasil para o lançamento do longa.