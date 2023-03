Steven Spielberg, que está concorrendo ao Oscar, confessa ter chorado em set

12/03/2023 | 15:10



Steven Spielberg tem chamado atenção por ter ficado extremamente emotivo no set de filmagens de seu mais novo filme, Os Fabelmans - que inclusive foi indicado ao Oscar. Segundo confessou no The Late Show com Stephen Colbert, ele não conseguia parar de chorar quando gravou determinadas cenas, principalmente porque as personagens de Paul Dano e Michelle Williams foram caracterizadas como seus pais.

- Mark Bridges [figurinista] veio até mim e disse: Tenho Paul e Michelle aqui em seus cabelos, maquiagem e figurinos. Eu me virei e lá estavam meu pai e minha mãe, e comecei a chorar. Simples assim, eu nem pensei nisso, simplesmente aconteceu.

Ele ainda contou que mesmo tentando manter o profissionalismo, foi consolado pelo elenco:

- Michelle correu para mim, me abraçou. Paul veio por trás de mim - ele é muito alto - me abraçou pelos ombros e apenas me segurou. Eu tinha feito discursos para eles muito antes do primeiro dia de filmagem. Eu [disse à eles] sou um profissional. Não se preocupem comigo. Mas foi difícil me conter.

O filme, que é assumidamente autobiográfico, revela em detalhes a história de vida do cineasta bem como sua trajetória artística até finalmente chegar em Hollywood. Com momentos emocionantes, o longa deixa transparecer amores, decepções, alegrias e tristezas enquanto acompanha um casal de origem judaica e seus dramas familiares retratados sob o olhar sensível de um menino apaixonado por cinema.

Os Fabelmans recebeu sete indicações ao Oscar, que acontece neste domingo, dia 12, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A grande expectativa é que o também roteirista leve para casa pelo menos uma estatueta.

Agora com 76 anos de idade, o artista foi consagrado como um dos maiores da história da sétima arte, conhecido por dirigir Indiana Jones, Jurassic Park, Tubarão, E.T. O Extraterrestre, e tantos outros clássicos que marcaram gerações. Apesar de boa parte da sua vida ser narrada em livros e documentários, a nova película completa um ciclo em sua carreira.