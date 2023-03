Festa com show de Luísa Sonza rende treta entre participantes do 'BBB 23'

12/03/2023 | 14:13



Mais uma festa ocorreu na noite deste sábado, 11, no BBB 23. Comandado por Luísa Sonza, o show animou a casa, com brothers e sisters fazendo até mesmo coreografia dos hits da cantora. No entanto, também rendeu treta entre Cara de Sapato e Ricardo. Além disso, Larissa e Fred tiveram uma discussão sobre a relação.

A atração da festa foi à casa pela segunda vez e colocou todo mundo para dançar. Com vários hits, a artista também fez os participantes se emocionarem. Ela cantou a música Melhor Sozinha, em homenagem à cantora Marília Mendonça.

Mas não foi só a animação que marcou a noite. Em um determinado momento da festa, Cara de Sapato foi procurar Ricardo para falar sobre a demora para usar a máquina de barbear. Sapato acusou o biomédico de "criar problema onde não tem". Ricardo afirmou que o lutador de MMA "se estressa num pico totalmente desnecessário", além de dizer que ele é "muito sensível".

Enquanto estava na sala, sozinho, ele desabafou sobre a situação. "Que moleque chato. Eu sou chato, mas esse se supera. Supera, Sapato, que saco. Toda hora fica dando looping nas conversas." O biomédico voltou a pautar o assunto no Raio-X deste domingo, 12. Sapato falou sobre a inclinação em votar em Alface também nesta manhã.

Já Fred e Larissa tiveram uma discussão sobre a relação. O influenciador afirmou que a sentiu que a sister foi "seca" com ele. Ele também disse que estava recebendo patadas da professora de educação física, que rebateu. "se a gente ficar discutindo mais uma vez, não vai dar certo", disparou ela.

A noite também teve choro. Domitila se emocionou por conta de estar mais uma vez no Paredão, consequência de ter perdido o desafio do Quarto Branco. Cezar, Gabriel e Ricardo consolaram a sister. "A gente é soldado. A gente se arrisca, se expõe, dá vida aqui dentro. Enquanto tem gente confortável, a gente está dando a vida aqui dentro", disse Cezar para a ativista.

E também teve beijo. Ricardo e Sarah Aline protagonizaram mais um beijo da noite. Os dois haviam se beijado na festa do líder Fred - e foram dormir juntos mais uma vez.