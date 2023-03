Bate-boca com criança, revelação de Daniel... Veja tudo que aconteceu no Altas Horas em homenagem à Xuxa Meneghel

12/03/2023 | 14:10



Hoje vai ter uma festa... Começando as festas pelos 60 anos de idade de Xuxa Meneghel, a artista ganhou um programa para lá de especial. A eterna Rainha dos Baixinhos, participou do Altas Horas do último sábado, dia 11, e recebeu várias homenagens.

A apresentadora compartilhou histórias e ouviu muitas novidades de como afetou a vida das pessoas. Xuxa começou revelando que ela batia boca com as crianças em seu programa.

- Tem uma cena que os fãs não têm, mas que eu tenho gravada ainda na minha cabeça, que eu não tinha Paquita na época, e aí as crianças vinham com aquelas botinhas pesadas e duras, que hoje não se usa mais... E aí tinha uma criança que era, nossa, pá-virada, e eu com o microfone, aí a criança [pisou] no meu dedo. E eu: não pisa no meu pé, e pum, pisei no pé dela também. Eu me lembro que depois que fiz isso, falei: gravaram eu pisando no pé da criança... Mas é porque ela pisou no meu, e eu ao invés de fazer igual essas tias: ah, meu amor, você pisou no pé da titia, eu respondi: você pisou no meu pé. E isso era horrível, ou seja, eu não era preparada para isso, eu batia boca com as crianças.

Amigos de longa data

O cantor Daniel fez uma apresentação especial do clássico de Xuxa, Lua de Cristal. Além disso o sertanejo revelou que sempre ia para a casa da loira para visitar sua mãe, Dona Alda -e já avisava isso quando ligava para ela.

Já com Luiza Brunet, a amizade viveu altos e baixos, revelou Meneghel. A apresentadora contou sobre uma pequena briga e definiu a situação entre as artistas como idiotice.

- Depois de um tempo a gente teve uma bobeira, uma coisa que fez a gente se separar, e quando a gente se reencontrou uma olhou para a cara da outra e disse assim: caramba, que idiotice que a gente fez.

A modelo completou o momento falando que a relação das duas se aprofundou ao longo dos anos.

- Não é de sangue, mas acabou virando de repente até mais do que uma irmã.

Brunet falou sobre como ela e a apresentadora quebraram muitos conceitos ao chegar na TV.

- Me lembro de encontrar ela no estúdio da Manchete, linda, cheia de vida, jovem, corpo livre e sabendo o que queria. Xuxa quebrou muitos paradigmas. Tanto a Xuxa quanto eu. Saí do interior do Mato Grosso, do interior da roça, e ela também. Ela do sul e eu do Mato Grosso do Sul. Naquela época o padrão era bem diferente. A gente era bem brasileira mesmo. Bronzeada, mais cheinha com curvas, e a gente chegou chegando. E foi muito bom.

Polêmica

Durante os vários anos em que conviveu com Marlene Mattos, Xuxa sofreu maus bocados, mas não foi só ela. Durante o programa a estrela contou que achou Adriana Bombom linda na primeira vez que a viu, mas a gata não poderia ser Paquita, por conta de sua pele.

- A Marlene não queria uma Paquita negra, mas eu fiquei encantada com a beleza dela. Elas [Paquitas] entravam com os cabelos pretos lindos e depois de alguns meses estavam todas loiras e isso me deixava bastante nervosa. Eu há pouco tempo soube o porquê e isso me deixou mais chateada ainda.

Adriana contou que ficou muito feliz de participar do Xuxa Park e que já sabia que não conseguiria ser uma Paquita:

- O meu sonho era poder invadir aquela televisão para estar lá e ser uma paquita, mas eu sei que meu sonho estava muito longe, até porque as Paquitas eram loiras e eu sabia que não podia estar ali pela cor, por eu ser negra.

Amor de fã

A apresentadora foi recebida no palco ao som da plateia falando o quanto amava Xuxa. Alguns artistas foram escolhidos para homenagear a rainha com suas músicas, um deles foi Gloria Groove, que cantou Planeta Xuxa.