Influenciador do TikTok participa de reality culinário ao lado da mãe

12/03/2023 | 14:10



Matheus Costa é um dos famosos da nova geração por compartilhar vários vídeos no TikTok fazendo pegadinhas com seu pai que detesta ouvir o garoto falar algumas palavras erradas, mas não foi o Seu Zé que acabou indo para a televisão ao lado do influenciador.

Isso mesmo, a mãe de Matheus Costa, Alice, é quem vai dividir alguns momentos com ele durante este domingo, dia 12, no reality culinário da Rede Globo e o prato deles vai ser julgado por João Dinamite, e nada mais, nada menos do que Paola Carosella.

Para quem não sabe, é Leandro Hassum quem comanda o Minha mãe cozinha melhor do que a sua, que tem a intenção de colocar mãe e filho para simplesmente colocarem a cabeça e mão na massa. Enquanto as mães dão ordens na cozinha, os filhos simplesmente colocam em prática o que estão ouvindo.

Vale dizer que Matheus e Dona Alice vão enfrentar nesta semana Arthur Nory e a atriz Maria Eduarda de Carvalho, junto com suas respectivas mães. A parte mais legal é que a dupla vencedora ganha um valor para doar a um dos projetos parceiros do Para quem Doar, plataforma da emissora.