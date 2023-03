Boninho confirma que Key Alves para o México

12/03/2023 | 14:11



Key Alves rendeu alguns memes dentro do BBB23, mas o público escolheu a atleta para ser recentemente a eliminada, mas não pensa que não está colhendo bons frutos do lado de fora, não. A jogadora de vôlei já deu uma série de entrevistas para a emissora e encontrou seu amor de reality fora da casa mais vigiada do Brasil.

Mas o que vem chamando a atenção de todos nem é nada disso e sim que Boninho, direitor do BBB confirmou que a ex-sister vai fazer um intercâmbio com a edição mexicana do reality show, La Casa de Los Famosos.

A novidade foi publicada nas redes sociais do Big Boss com direito até a brincadeirinhas, mas apagou em seguida. Key Alves até chegou a comentar na publicação e firmou ainda mais que vai para o México representando a casa mais vigiada do Brasil.