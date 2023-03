Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid teriam passado uma noite toda juntos

12/03/2023 | 14:11



Deus me livre, mas quem me dera? Segundo uma fonte que contou à revista People, Leonardo DiCaprio foi visto com Gigi Hadid na última sexta-feira, dia 10, durante uma festa pré-Oscar, premiação que acontece neste domingo, dia 12.

- Leo e Gigi estavam escondidos em uma área de tendas tentando ficar discretos. Eles ficaram juntos quase a noite toda e mal saíram de seu lugar, disse a fonte.

Seria esse um sinal de retorno ou o insider estava cego? Amigos próximos à angel da Victoria Secret já teriam relatado que para ela seu relacionamento com o astro de Hollywood tinha fracassado.

- Ela não o vê há um tempo. Ela apenas decidiu que já deu. Eles estão em momentos muito diferentes na vida. Ela prioriza ser mãe. De qualquer forma, nunca foi tão sério. Meio que só não deu em nada, confessou uma pessoa entrevistada pela reportagem ainda na época que os rumores sobre os dois surgiram.

Desde setembro de 2022 cresceu um burburinho de que a loira, que está com 27 anos de idade, estava tendo encontros frequentes com o artista, que tem 48 anos de idade e, além de ser famoso pelos seus filmes, é muito conhecido pelo fraco em musas da passarela jovenzinhas, como a Gisele Bündchen, que já foi namorada do galã nos anos 2000.

O também ativista, ganhou até uma teoria no Twitter, já que muitos fãs repararam que sempre que uma de suas namoradas completa a idade de 25 anos, ele a deixa por uma mais nova. Mas não é o caso com a fashionista e estrela de reality. Será que vai dar namoro?