Treta, Luisa Sonza e choro... Confira tudo que rolou na madrugada do BBB23

12/03/2023 | 13:11



No último sábado, dia 11, rolou a tão esperada festa no BBB23. Como sempre os brothers fizeram valer a pena e foram surpreendidos com a participação de Luisa Sonza na noitada. A cantora agitou a casa mas vigiada do Brasil e fez os participantes descerem até o chão.

Como toda boa festa, o tédio não foi o protagonista! Durante a madrugada, Cara de Sapato conversou com Amandinha e decidiu que iria falar com Ricardo. Mas como eles estão meio afastados, isso não ia prestar muito. O lutador então brigou com Facinho por uma máquina de barbear. Só que a questão não foi pra frente, já que o biomédico falou que era besteira.

- Se preocupa com o game, não se preocupa com isso. Eu estava conversando com você e, pra mim, estava de boa. Aquilo ali é confusão que você tem até na sua casa, com sua mãe, seu pai, seu irmão.

Depois da briga que um barbeador causou... Cara de Sapato foi ficar com sua escudeira fiel e contou o que tinha rolado para Amanda. O lutador só deixou de comentar que ele tinha chamado o Alface para conversar.

- Alface sendo Alface, né? Daquele jeito dele grosseiro, não tenho que ficar aturando isso o tempo todo.

Já Ricardo desabafou pela treta sozinho na sala da casa. O biomédico sentou no sofá e decidiu botar os pensamentos para fora:

- Que moleque chato. Eu sou chato, mas esse se supera. Supera, Sapato, que saco. Toda hora fica dando looping nas conversas.

Discussão de relacionamento...

Um dos casais que já teve grande espaço no coração do público, Larissa e Fred se desentenderam na festa. No meio de toda alegria, uma DR começou. o jornalista contou que no começo da noite achou a personal grosseira.

- É justamente porque a gente fala de uma maneira irônica, aí fui lá e falei pra você: Quer eu fale o quê? Aí te achei grossa. Pode ser uma má interpretação minha? Pode. Mas, ao mesmo tempo, eu te conheço e você também reconhece que é muito transparente. Eu não gosto que fique esse clima. Mesmo assim, eu fui lá e tentei.

Larissa então comentou que se eles continuarem discutindo não vão mais ficar no BBB. Depois de uma leve briguinha, Fred falou que os dois só estavam conversando e eles se acertaram.

Crise de choro

Domitila Barros ficou abalada depois de conversar com Gabriel Santana, Ricardo e Cezar. Mas os três só apoiaram a sister, por incrível que pareça a miss não estava nas tretas e ainda assim se emocionou.

- A gente é soldado. A gente se arrisca, se expõe, dá vida aqui dentro. Enquanto tem gente confortável, a gente está dando a vida aqui dentro, disse Black.

Depois de ouvir os colegas a ativista foi para o quarto fundo do mar e deixou a emoção fluir.