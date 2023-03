Rei Charles III ganha cavalo para comemorar coroação

12/03/2023 | 13:10



A paixão da Família Real Britânica por cavalos é antiga e, seguindo a tradição, agora é o Rei Charles III, de 74 anos de idade, que foi presenteado pela Real Polícia Montada do Canadá, segundo informações da revista People. Anteriormente, sua mãe, a rainha Elizabeth II teria recebido oito desses animais para seu aras particular, que já contava com mais de 30 espécimes.

Para comemorar a coroação do novo rei da Inglaterra, a instituição de segurança preparou um dos melhores de seu estábulo, a Noble (Nobreza, do inglês), uma égua preta de pelagem curta muito conhecida no país do maple syrup por suas apresentações no Musical Ride, um espetáculo do tipo desfile que demonstra as principais habilidades desses fiéis companheiros do homem.

Ainda de acordo com informações divulgadas para a imprensa, o bichano deve substituir George, o atual cavalo de carga do Rei que irá se aposentar, mas que teve mais de 12 anos de serviços prestados como condutor de sua Alteza Real em eventos oficiais.

- Seu comportamento calmo permite que ela prospere na atmosfera às vezes estridente de emocionantes eventos públicos, disseram os representantes da organização.