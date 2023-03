Oscar x 'The Last of Us': O que você pretende assistir no domingo?

12/03/2023 | 11:10



Joel e Ellie finalmente alcançarão os médicos em The Last of Us? Será que Michelle Yeoh levará para casa o Oscar de melhor atriz?

Ambas as perguntas serão respondidas neste domingo, mas os telespectadores terão que escolher a resposta que desejam em tempo real. O final da temporada do sucesso da HBO é contra a transmissão ao vivo do Oscar na ABC. Claro, há uma oportunidade de ver os dois. O Oscar começa às 21h (Brasília); The Last of Us vai ao ar às 22h.

Os espectadores poderiam começar a noite assistindo ao Oscar, clicar em The Last of Us e voltar para a última hora da cerimônia. É quando as maiores categorias geralmente são distribuídas, mas esse plano vem com o risco de perder momentos improvisados e sem roteiro. E se você optar por ficar com o Oscar o tempo todo? Você arrisca spoilers sobre o destino dos personagens de Bella Ramsey e Pedro Pascal.

O debate basicamente se resume ao momento, diz Robert Thompson, professor da Syracuse University especializado em mídia e diretor do Bleier Center for Television and Popular Culture.

"Assistir televisão não é apenas assistir a um programa. É sobre falar sobre isso e colocar seus comentários", disse Thompson. "Suspeito que muitas pessoas vão querer falar sobre The Last of Us, pegar seus teclados e conversar com outras pessoas, e todo esse tipo de coisa."

Thompson diz que o Oscar tem "mais a perder" na disputa contra a apocalíptica adaptação de videogame zumbi infectada por cogumelos. A transmissão do ano passado atingiu cerca de 15,36 milhões de telespectadores, uma melhoria em relação ao recorde negativo de 9,85 milhões que sintonizaram para assistir em 2021.

O Oscar tem dinheiro em publicidade em jogo, o que não é algo com que o canal a cabo premium HBO tenha que se preocupar (embora The Last of Us tenha atraído uma alta de 8,1 milhões de espectadores em seu penúltimo episódio).

"O Oscar é realmente um evento ao vivo, que você realmente precisa assistir ao vivo para registrar as audiências para a transmissão. Esse é o público que eles estão contando", disse Thompson. "Se as pessoas escolherem assistir The Last of Us, isso vai consumir as avaliações do Oscar. Se as pessoas escolherem assistir ao Oscar, elas terão muitas outras oportunidades para assistir a The Last of Us."

Curiosamente, a HBO cedeu ao gigante das classificações que é o Super Bowl, lançando o quinto episódio de The Last of Us, no início do mês passado, na sexta-feira antes do grande jogo. O canal exibiu o episódio enquanto o Philadelphia Eagles jogava contra o Kansas City Chiefs (para registro: os Chiefs foram vitoriosos e o Super Bowl foi o terceiro programa de TV mais assistido da história, com uma média de 113,1 milhões de pessoas assistindo, de acordo com a Nielsen).

O canal de streaming não tem nenhuma explicação oficial para essa mudança de programação e um publicitário da rede disse que eles não têm "nada a contribuir" em sua decisão de manter a programação como está durante o Oscar. Pascal, no entanto, consegue o melhor dos dois mundos no domingo.

A estrela de The Last of Us também se apresentará no Oscar. Não está claro quando na transmissão de três horas ele aparecerá.

Então, fica o dilema: Oscar ou The Last of Us?