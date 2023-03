Claudia Raia faz festinha durante o primeiro mês de vida de Luca e se derrete pelo caçula

12/03/2023 | 10:11



No dia 11 de março, Luca fez o primeiro mês de vida, e claro, que não poderia passar em branco. Claudia Raia tratou de fazer uma festa em família e fez uma linda mesa com bolo para o pequeno. Postando algumas fotos da comemoração no Instagram, a atriz escreveu na legenda da postagem:

Primeiro mês de vida do meu Luca, com direito a muito amor e visitas super especiais! Obrigada a presença de todos meus familiares e amigos por celebrarem com a gente esse momento tão lindo, amamos vocês!.

Também durante o primeiro mês de vida de Luca, o papai coruja resolveu fazer um lindo post nas redes sociais para a criança.

Acompanhado de várias fotos do momento do parto, Jarbas escreveu na legenda da publicação:

Luca, você chegou no seu tempo, já mostrando que por mais planos que a gente faça, os filhos não seguem o que os pais planejam (risos). E foi trazendo luz, como bem diz o nome que escolhemos te dar, que você chegou iluminando tudo numa noite de sábado. Dia 11 de fevereiro começou como tantos outros, sem dar sinal de que seria o dia em que nossas vidas mudariam para sempre. Você deu sinais de que estava doido pra estrear nesse mundão durante a tarde. Isso nos deixou mais ansiosos e também um pouquinho preocupados: com seu bem-estar, com sua saúde! Mas você, aquariano que só, queria mesmo era chegar. Ficamos de olho, monitoramos e, no começo da noite, decidimos que era hora de ir para a maternidade porque você estava vindo mesmo. Agora a expectativa era para saber que horas você chegaria! Chegamos à Pro Matre, e a equipe do hospital já estava pronta para nos receber junto com a equipe da Dra. Sylvana Vasconcelos. Eles foram só acolhimento do início ao fim. Você chegou rodeado de muito amor, de uma equipe amorosa e cuidadosa e de música. Sim, tinha música nos embalando nesse momento. Foi lindo te receber, ouvir sua voz pela primeira vez, te segurar no colo, sentir você apertando meus dedos pela primeira vez. Foram muitas primeiras vezes, o anúncio de que agora a vida mudou, mudou para melhor. Tudo ficou mais alegre. Adoro ver você crescer, perceber um fio de cabelo novo, um sorriso nascendo, os olhos curiosos se arregalando, como você gosta de mamar, de colo, de carinho! Este é seu primeiro mês aqui, e quantas emoções a gente está sentindo. Como é maravilhoso ser seu pai, guiar e ser guiado por você nesta jornada! Vamos sempre de mãos dadas. Te amamos, filho!