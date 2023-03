Charge - 12 de março de 2023

Seri



12/03/2023 | 09:26



O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), viaja amanhã para Brasília para buscar R$ 2 bilhões em convênios federais para as sete cidades. Ele participará da 84ª reunião da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), que acontece nestas segunda e terça-feiras.Além desta agenda institucional, o mauaense também se reunirá com ministros e, segundo ele, até com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para buscar recursos para o município que governa e toda a região. Ele concedeu entrevista exclusiva ao Diário durante o evento de lançamento de seu livro autobiográfico, A Caminhada, na última sexta-feira, 10, e contou sobre as prioridades do Consórcio no uso da verba.