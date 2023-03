KS entrega documentos para realizar estudo da Linha 20

Heitor Mazzoco



12/03/2023 | 09:19



A KS Engenharia de Avaliações e Perícias Ltda entregou na última semana documentos exigidos em licitação pelo Metrô para tentar ser declarada vencedora do certame e realizar estudo de desapropriação de áreas para construção de estações da futura Linha 20-Rosa, na Capital. Posteriormente, em uma segunda fase, o Grande ABC receberá seis estações do Metrô. “A documentação da empresa KS foi recebida no prazo estabelecido e a avaliação será concluída no menor prazo possível”, informou o Metrô por meio de assessoria de imprensa na última sexta-feira (10).

A empresa, com sede na Capital, ofereceu o menor valor pelo estudo, R$ 97,4 mil. Os documentos enviados ao Metrô são planilhas de serviços e preços e habilitação. No total, oito empresas apresentaram propostas no último dia 2. A segunda colocada foi a CTA Consultoria Técnica e Assessoria Ltda, com valor de R$ 98 mil. O maior valor foi da Núcleo Engenharia Consultiva S.A., que ofereceu os serviços por R$ 1,9 milhão. O prazo para entrega do estudo é de 10 meses. Se assinado neste mês, a empresa vencedora deve entregar a análise até janeiro de 2024.

O projeto para Linha 20-Rosa do Metrô ganhou força na gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disse trabalhar forte para que o projeto saia do papel. Internamente, no governo, a informação é de que o chefe do Poder Executivo não abre mão do Metrô chegar ao Grande ABC. Há estudo também para Linha 19, que chegará a Guarulhos.

A previsão é de que ao menos uma linha seja concluída até o fim da gestão Tarcísio, em dezembro de 2026. A ideia do governo paulista é firmar uma PPP (Parceria Público-Privada) para a obra, de fato, sair. Para todos os projetos que englobam CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Metrô, o governo estima investimento de R$ 69 bilhões.Essa primeira etapa de estudo de desapropriação de áreas será apenas na Capital.

De acordo com os documentos, a empresa vencedora vai prestar “serviços técnicos especializados para elaboração do laudo macro de avaliação de áreas prioritárias, necessárias para implantação das estações Lapa, Vila Romana, Girassol, Teodoro Sampaio, Fradique Coutinho, Tabapuã, Jesuíno Cardoso, Hélio Pellegrino, Moema, Rubem Berta, Indianópolis, Saúde, Abraão de Morais e área do pátio Norte e estação Santa Marina da Linha-20.” Neste momento, as estações que chegam ao Grande ABC ficam de fora do estudo. A previsão é de que duas estações sejam construídas em São Bernardo e quatro em Santo André. A Linha 20-Rosa terá como destino a Estação Celso Daniel, que já abriga a Linha 10-Turquesa, da CPTM. Em toda extensão, a Linha 20-Rosa terá conexões com CPTM (linhas 7, 8 e 10) e Metrô (linhas 1, 2, 4, 5 e 6)