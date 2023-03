EJA de Ribeirão retoma atividade e região chega a quase 6.000 alunos

Renan Soares

12/03/2023 | 09:14



“Cinco décadas depois, apareceu uma oportunidade”. Esta é afirmação de José Martins Souza, de 77 anos, que após ter abdicado do estudo na infância, volta a ter uma chance de retomar o aprendizado por meio da EJA (Educação de Jovens e Adultos) com o retorno das turmas depois de três anos sem atividades em Ribeirão Pires. O idoso faz parte do grupo de 866 pessoas com mais de 60 anos que optaram por retomar os ensinos nas escolas municipais da região. O número representa 14,6% do total de 5.938 alunos matriculados na modalidade neste semestre.

Voltado a estudantes com mais de 15 anos que não concluíram os estudos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, o modelo conhecido popularmente como supletivo retomou as atividades de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm, na região central de Ribeirão Pires. José Novo, como é popularmente conhecido, estuda em uma sala com 28 alunos, 6 deles idosos, e não perde um dia de aula desde o retorno. Hoje trabalhando como zelador, ele afirma que perdeu oportunidades durante a vida por conta da educação e, por esse motivo, seguirá com o intuito de terminar o curso.

“Nasci na Paraíba, naquela época eu trabalhava muito na roça e meu pai não deixava eu estudar. Fui crescendo e estudando de pouco em pouco. Quando vim para São Paulo, em 1973, fiz até o terceiro ano, mas tive que parar novamente já que estava trabalhando em três horários na indústria”, afirma José Novo. “Mesmo que no futuro eu não seja uma pessoa importante, o bom é sempre aprender mais”, finaliza.

Conforme divulgado pela Prefeitura, os estudantes receberam materiais escolares como incentivo e apoio aos estudos. Além disso, ao término do curso da EJA oferecido, os alunos que tiverem interesse em dar sequência aos estudos poderão se matricular no CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) Valberto Fusari (Rua Rubião Júnior, 283, Núcleo Colonial), mantido pela Secretaria de Educação do Governo do Estado (referente a turmas do ensino fundamental II – do 6º ao 9º ano).

“O EJA é uma segunda chance para muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos, mas que nunca perderam a vontade de aprender. É uma forma de garantir a esses cidadãos os seus direitos e a dignidade. Entre os idosos, temos relatos de histórias difíceis, de trabalho ainda na infância, que impossibilitaram os estudos. O EJA é um recomeço”, afirma Rosi Ribeiro de Marco, secretária de Educação e Cultura de Ribeirão Pires.

MATRÍCULA

Aos estudantes do ensino fundamental em dois ciclos, de 1º ao 5º ano (anos iniciais) e do 6º ao 9º ano (anos finais), que não completaram seus estudos, as cidades da região disponibilizam a modalidade para alunos com mais de 15 anos. Em Santo André, os interessados em ingressar na EJA I, que compreende do 2º ao 5º ano do ensino fundamental I, podem realizar suas matrículas até 29 de setembro. Já para a EJA II, que corresponde ao ensino fundamental II do 6º ao 9º ano, as matrículas seguem até 16 de junho.

Em São Bernardo, as inscrições podem ser realizadas livremente em uma das 23 unidades escolares que oferecem a modalidade, assim como em Mauá, que possui 13 com o modelo. Em Diadema, para se matricular, basta procurar a escola com EJA mais próxima da residência. Já em Ribeirão Pires, moradores interessados devem comparecer na mesma unidade que foi apresentada na matéria, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, a partir das 18h. Já em Rio Grande, a matrícula é realizada na Secretaria de Educação e Cultura das 9h às 16h, localizada na Av. Dom Pedro I, 487 no Centro do município.

Apesar de haver diferenças, em todas as cidades é necessário documentos como RG, CPF, histórico escolar (para quem já teve oportunidade de iniciar os estudos) e comprovante de residência. Em Rio Grande, a adição é uma foto 3x4. São Caetano não informou o número de alunos matriculados e como se inscrever e, por isso, não fez parte da contagem de estudantes.