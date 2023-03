Fernanda Souza faz post super fofo durante aniversário de Thiaguinho

12/03/2023 | 09:11



Não é novidade para ninguém que Fernanda Souza e Thiaguinho tiveram um longo relacionamento e depois de anos, resolveram colocar alguns pingos nos is e acabaram com a união. Mas isso não quer dizer que eles não são amigos.

Depois do término, os dois começaram novos relacionamentos e mostraram uma maturidade gigantesca porque ainda não super amigos. E caso você não saiba, durante o último sábado, dia 11, foi aniversário de Thiaguinho e vários famosos mandaram mensagens carinhosas para o cantor.

E quem não podia ficar de fora dessa era Fernanda Souza. A atriz fez questão de ir até as suas redes sociais demonstrar todo o seu carinho pelo o ex-marido e compartilhou um carrossel com fotos da última semana em que eles adiantaram a comemoração do aniversário de Thiaguinho.

Nas fotos, Fernandinha aparece toda sorridente ao lado do cantor fazendo altas poses, tem foto com abraço, e algumas pessoas de costas abraçando também o artista. Já na legenda, ela rasgou elogios e escreveu:

Thiago André, THU QUARENTOU, C***IIIII! Uma honra ter acompanhado de perto nesses últimos 12 anos, cada vitória dessa sua linda vida! Você é nosso orgulhoooooo! Vamo pra mais 40, porque a vida tá só começando e existem milhões de pessoas que vibram amor pela sua existência! E você é amor purinho! Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amoooooooooooo! Ps. Não estamos fisicamente na comemoração de hoje com você e Liliu, mas nossos corações estão aí!

E nem demorou muito para que Thiaguinho fosse até a publicação agradecer a mensagem da ex-esposa e de uma forma extremamente carinhosa escreveu:

Ahhhhh eu amei nossa mini festa semana passada, mas que ficou gigante no meu coração! Eu que agradeço por Deus ter colocado alguém tão especial no meu caminho de vida e que me ajudou muito a chegar até aqui! E vamos seguir assim! Deus abençoe e proteja nossa amizade infinita! Te amo também! E vocês vão fazer falta aqui com a gente!