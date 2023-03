Filho de Felipe Andreoli invade programa ao vivo e gera gargalhadas na web

12/03/2023 | 09:11



Vamos combinar que fazer qualquer entrada ao vivo, seja na rua ou até mesmo no estúdio, sempre pode acontecer um imprevisto. E Felipe Andreoli sentiu isso na pele enquanto apresentava o Globo Esporte do útlimo sábado, dia 11.

Enquanto estava abrindo uma matéria sobre o time do São Paulo que iria enfrentar o Água Santa, o apresentador foi surpreendido com a entrada de Rocco dentro do estúdio e teve que suar a camisa e dar uma rebolada para tirar o garotinho de lá.

A criança que é fruto da relação de Felipe Andreoli com Rafa Brites, é o filho mais velho do casal, e já protagonizou altos memes em uma outra entrada durante o programa Mais Você. O papai, todo desajeitado, comentou que as vezes tem que levar a criança mesmo para o estúdio durante o final de semana.

Em uma publicação no Instagram, Felipe deu ainda mais detalhes do susto e do suador que Rocco o fez passar.

Sabadão o Rocco sempre pede pra ir comigo no Globo Esporte. Ele sabe muito bem que na hora do programa tem que ficar sentadinho ali assistindo? Eu aproveito e dou o celular pra ele jogar um joguinho e garantir que não vai acontecer algo como aconteceu hoje. Mas, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. (risos) Eu não lembro como eu falei, como tirei ele do estúdio? Mas, sei que consegui chamar a matéria e é isso que importa. Meus telespectadores, obrigada pelo carinho. Foi espontâneo, foi na hora, foi natural e foi assim que saiu, mas não vai acontecer de novo!