Marido de Rita Lee compartilha nova foto da cantora e deixa os fãs com o coração quentinho

12/03/2023 | 09:10



Não é novidade para ninguém que a saúde de Rita Lee anda um pouquinho preocupante, até porque a cantora enfrentou um câncer recentemente e tem já uma idade mais avançada. O marido da artista, Roberto de Carvalho, deixou os fãs com o coração mais quentinho durante o último sábado, dia 11.

Tudo porque o também cantor decidiu usar as redes sociais para compartilhar um momento mais intimo deles e postou uma foto de Rita Lee sentadinha em uma poltrona, e que muito provavelmente estava assistindo alguma coisa na televisão.

Na foto, dá para notar que a cantora está bem magrinha, com o cabelo bem baixinho e longe das químicas de pintura de seu tradicional cabelo vermelho. Roberto de Carvalho ainda fez questão de colocar vários corações na legenda da publicação.

O que não faltaram na verdade foram corações porque os fãs ficaram enlouquecidos com a foto e mandaram várias mensagens fofas para a cantora. Vale lembrar que recentemente, Rita Lee compartilhou em suas redes que está lançando um livro novo.

Pois é, a artista compartilhou a capa de sua nova obra intitulada Outra Biografia que tem previsão de chegar nas livrarias no dia 22 de maio e por lá, ela vai contar sobre o câncer de pulmão e todo o tratamento. Na capa, Rita aparece com uma roupa super colorida e com um lenço na cabeça.