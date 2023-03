EC São Bernardo derrotado pelo último na classificação

Da Redação



12/03/2023 | 09:08



O EC São Bernardo perdeu neste sábado (11) por 1 a 0 no jogo contra o Sertãozinho no Estádio Frederico Dalmas, pela Série A-3 do Campeonato Paulista. O time do Grande ABC sofreu a derrota nos minutos finais da partida para a equipe que luta para afastar o fantasma do rebaixamento.

O EC São Bernardo segue no G8 mesmo com a derrota. Hoje, o Cachorrão em quinto lugar, com 22 pontos conquistados. Se tivesse vencido os donos da casa, a equipe teria carimbado a passagem do oponente para a Série B do Paulistão.

Jogando em casa, o Sertãozinho visou aproveitar o seu mando de campo e foi para cima do Cachorrão nos minutos iniciais. Ainda que os visitantes tenham finalizado pela primeira vez, os mandantes logo equilibraram a posse na partida. Apesar disso, o Sertãozinho não conseguia converter as suas jogadas ofensivas em chances de perigo.

A vitória conquistada em casa alivia a situação do Sertãozinho no campeonato. Com o triunfo deste sábado, os sertanezinos chegam aos 13 pontos na tabela de classificação e deixam a zona de rebaixamento por ter uma vitória a mais que o Barretos - 4 a 3. O EC São Bernardo, por sua vez, segue no G8 mesmo com a derrota. Hoje, os são-bernardenses estão em quinto lugar, com 22 pontos conquistados.