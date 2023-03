Sem Renato Augusto, Corinthians encara Ituano neste domingo (12)

12/03/2023 | 09:05



Sem Renato Augusto, o Corinthians ainda não venceu uma partida sequer neste ano. Diante do Ituano neste domingo (12), pelas quartas de final do Paulistão, a equipe de Fernando Lázaro precisará quebrar esse tabu para seguir em frente em busca de seu primeiro título desde 2019. A partida acontece na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília).

Renato Augusto é um dos principais jogadores do time desde que retornou ao Brasil, em 2021. Nesta temporada, disputou 10 partidas, marcou um gol e deu três assistências. Os números não impressionam, mas o desempenho da equipe sim. Nos três únicos jogos em que não esteve presente entre os titulares, o Corinthians tem um retrospecto de duas derrotas (contra o Red Bull Bragantino e o São Bernardo) e um empate (diante da Inter de Limeira).

Nas três partidas em questão, o Corinthians saiu de campo sem marcar um gol sequer. Além disso, quando somadas, a equipe acertou apenas seis finalizações nesses jogos - média de duas por partida. Em toda competição, o time alvinegro tem o terceiro melhor ataque, com 19 gols - fica atrás apenas de São Paulo (23) e São Bernardo (21).

Sem o meia, Lázaro ainda não definiu seu substituto imediato. Na última partida contra o Santo André, na qual Renato teve uma lesão de grau 1 no joelho, Paulinho entrou em seu lugar, ainda no primeiro tempo. O volante, que se recupera de uma lesão no ligamento do joelho, marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 e é o mais cotado a substituir o camisa 8. “Claro que queremos finalizar mais, mas queremos buscar situações de finalização que sejam criteriosas, com boas escolhas”.