São Bernardo FC perde e deixa o Paulistão 2023

12/03/2023 | 08:55



Debaixo de chuva, o Palmeiras venceu o São Bernardo, por 1 a 0, ontem, e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Jogando diante da torcida, no Allianz Parque, o time alviverde mantém a invencibilidade na temporada e fica entre os quatro melhores do Estadual pelo nono ano consecutivo. Com o resultado, o time de Abel Ferreira não tem mais como ser alcançado na classificação geral e irá disputar o título em casa em uma eventual final.

Rony, recém-convocado para a seleção brasileira, voltou a balançar as redes e justificou o porquê de ter sido chamado pelo interino Ramon Menezes. O atacante marcou o único gol da partida, de cabeça, e chegou aos seis gols na temporada. O jogador é o goleador do time no Paulistão e vice-artilheiro da competição, ao lado de John Kenedy (Ferroviária) -. Róger Guedes (Corinthians) e Galoppo (São Paulo) lideram com oito gols. Rony e Bruno Tabata, escolhido por Abel para começar o jogo em vez de Endrick, saíram de campo muito aplaudidos.

O São Bernardo chegou às quartas de final como a grande surpresa do Paulistão. Na mesma chave do Palmeiras, o time do ABC fez 26 pontos em 12 e ainda não tinha perdido para nenhum dos grandes na competição. As coisas começaram a desandar para a equipe são-bernardense após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Sem Vitinho, fora por lesão grave, o time passou a ter dificuldade em encontrar diferentes soluções ofensivas, como ficou claro na partida contra o Palmeiras, apesar da valentia mostrada em campo.

O time de Abel Ferreira encontrou um adversário diferente do que estava acostumado a encarar neste Paulistão, menos encostado atrás. O Palmeiras ficou mais com a bola no início de jogos e buscou explorar as jogadas pelos lados, especialmente na direita Até os 30 da etapa inicial, a bola passeou quatro vezes na frente do goleiro Alex Alves, mas não encontrou nenhum jogador de verde para mandar para as redes.

O Tigre não se intimidou, cresceu ao longo do primeiro tempo e teve duas boas chances, se aproveitando principalmente de vacilos na defesa alviverde. Após erro de posicionamento, Felipe Marques invadiu a área sozinho e obrigou Weverton a fazer grande defesa. O goleiro palestrino voltou a aparecer minutos depois, quando Chrystian tentou de letra na pequena área e o arqueiro espalmou para a linha de fundo.