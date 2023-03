Mudança na lei de planejamento familiar

Marcelo Lima



12/03/2023 | 08:51



Quem me conhece sabe que não sou do tipo que prefere trabalhar sentado fechado num gabinete. Sim, isso faz parte, claro, da rotina de um parlamentar. Mas devo confessar: o que me motiva mesmo é estar junto das pessoas, olhar nos olhos, entender o que é importante para aquele morador ou família.

E foi justamente nessas minhas andanças que comecei a perceber a realidade por de trás das estatísticas: mulheres muito jovens grávidas do segundo, terceiro filho. E não se trata de casos isolados. Os relatos são semelhantes: “já tinha um filho pequeno e engravidei de outro. Quando meu filho nasceu até tentei fazer a laqueadura, mas o médico me explicou que no meu caso, por conta da minha idade, não seria permitida”.

Por razões óbvias não vou expor aqui o nome dessa jovem. Mas desabafos como o dela são comuns, mesmo com a lei de planejamento familiar, vigente desde 1996, que permite que mulheres a partir dos 25 anos, ou mães de dois filhos ou mais, façam a esterilização.

Desde o domingo passado, pessoas a partir de 21 anos já podem optar pela vasectomia (no caso dos homens) ou pela laqueadura (no caso das mulheres) independentemente de terem filhos ou não. Aqueles que já têm dois ou mais filhos, nem precisam dos 21 anos para solicitar a cirurgia. Detalhe: não há também a necessidade de que a decisão seja consenso entre o casal.

Não tenho dúvidas de que a nova legislação beneficiará, principalmente, as mulheres já que o abandono parental é uma triste realidade no Brasil. Para se ter uma ideia, dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, apontam que 165.090 crianças, das 2.576.726 nascidas no Brasil, em 2022, foram registradas sem o nome do pai. São números consideráveis que nos levam, no mínimo, à reflexão: ter um filho seja talvez a decisão mais séria e importante da vida.

Ter um filho significa repensar o seu futuro e de sua família para o restante da vida. E não estamos falando aqui apenas do carinho e atenção. Essa criança carece também de estrutura financeira que, sabemos, não é simples. Nem pretendo aqui entrar no mérito da questão. Meu objetivo também não é discorrer acerca de questões religiosas ou debater opinião sobre métodos contraceptivos. Óbvio que sou a favor da vida e da família. A minha, aliás, é quem me mantém de pé, firme nos meus propósitos.

O assunto em voga aqui é: a alteração na lei que auxilia no planejamento familiar acaba de entrar em vigor. E para chegar aqui, passou por todos os processos democráticos até ser sancionada. Portanto, a lei precisa ser cumprida e o direito, principalmente das mulheres, respeitado e difundido.

Marcelo Lima é deputado federal.