O Consórcio e a União

Da Redação



12/03/2023 | 08:49



Dois bilhões de reais. Esse é o valor que o governo federal deve destinar para o Grande ABC no início da terceira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O número foi confirmado com exclusividade para a reportagem do Diário pelo prefeito de Mauá e presidente do Consórcio Intermunicipal, Marcelo Oliveira (PT). Trata-se de aceno extremamente positivo, a sinalizar como se dará a relação das União com as cidades pelos próximos quatro anos. Reconstruir a ponte dos sete municípios com o núcleo central do poder, em Brasília, será essencial para a região recuperar o poder de investimentos em políticas públicas destinadas a melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.

Marcelo Oliveira viaja amanhã para Brasília, onde participará da 84ª reunião da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos) e se reunirá com ministros e com Lula. Além de selar os acordos para a obtenção dos R$ 2 bilhões em convênio federais, o representante do Grande ABC terá a oportunidade de explicar ao presidente sobre a importância da entidade intermunicipal no encaminhamento das verbas. Como organismo que congrega os interesses das sete cidades e conhece com precisão as demandas comuns a todas elas, o Consórcio pode exercer papel fundamental para fazer com que as políticas e os programas da União cheguem com rapidez aos 2.7 milhões de moradores da região.

A agenda do presidente do Consórcio Intermunicipal em Brasília sela a importância da instituição como interlocutora dos anseios regionais no novo momento da política nacional. Na posse de Marcelo Oliveira na presidência, no início de fevereiro, dois ministros – Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) – ressaltaram que o diálogo da União com o Grande ABC vai ser feito por meio da entidade. Trata-se de um bom caminho para internalizar os R$ 2 bilhões, aplicando-os conforme as necessidades de cada uma das sete cidades. Criado em 1990 pelo então prefeito andreense Celso Daniel, o organismo multilateral finalmente volta a ser valorizado.