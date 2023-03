Pezzolano defende Ronaldo: 'Se não chegasse, Cruzeiro estaria na Série B ou na C'

11/03/2023 | 23:05



Parece que a torcida do Cruzeiro perdeu a paciência com Ronaldo. Durante a derrota da equipe celeste na semifinal do Campeonato Mineiro para o América, por 2 a 0, os torcedores xingaram Ronaldo Fenômeno, que é acionista majoritário da SAF do clube e estava no estádio. Contudo, Pezzolano, treinador da equipe, saiu em defesa do ex-atacante em sua coletiva após a partida.

"Gosto muito do torcedor do Cruzeiro, me identifico muito, é um clube gigante, mas não esqueçam que o Cruzeiro está na Série A. E se não chegasse o Ronaldo, o Cruzeiro estaria na Série B ou na C. Não podemos ter memória curta. Vamos sofrer não só este ano, vamos sofrer 2, 3 anos. Tem que ter coragem para ser treinador do Cruzeiro, tem que ter coragem para ser dono do Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para vestir a camisa do Cruzeiro", comentou o treinador.

O início de temporada do Cruzeiro não é dos melhores. Nos três clássicos que disputou até o momento em 2023, os comandados de Pezzolano não conseguiram vencer ainda, tendo marcado apenas um gol e tendo levado quatro.

Além disso, após sofrer na fase de classificação da competição e flertar com a eliminação, o time de Pezzolano acabou vendo o América-MG ser melhor na semifinal e vencer o jogo de ida. Agora, a equipe precisa vencer por três gols de diferença caso queira se classificar para a decisão do estadual.