Rony diz que Palmeiras 'soube sofrer' contra o São Bernardo e parabeniza Tabata

11/03/2023 | 21:58



O Palmeiras está na semifinal do Campeonato Paulista. Com gol de Rony, a equipe de Abel Ferreira derrotou o São Bernardo por 1 a 0, neste sábado, e avançou na competição. Após o jogo, o camisa 10 elogiou o adversário e diz que a equipe "soube sofrer" para chegar ao resultado positivo.

"Acredito que a nossa equipe está acostumada a disputar decisão. Estávamos jogando com a segunda melhor equipe da competição, somos experientes, acredito que vale ressaltar a nossa equipe porque soube sofrer. Jogo difícil, de detalhes, entrega e determinação. Esse é o nosso espírito, soubemos sofrer. É parabenizar o nosso time", disse.

Rony marcou para o Palmeiras, de cabeça, ainda ano primeiro tempo. O jogador, recém-convocado para a seleção brasileira, teve Bruno Tabata como companheiro de ataque, escolhido para entrar como titular em vez do jovem Endrick.

A aposta de Abel saiu aplaudida de campo e Rony reconheceu o bom jogo do companheiro. "Vale ressaltar a grande partida que ele (Tabata) fez. Tem a nossa confiança, parabenizar pelo grande jogo. É agradecer não só ele, mas toda a equipe", afirmou.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando joga a semifinal do Paulistão. A partida novamente será no Allianz Parque, às 16h.