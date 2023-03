São Caetano perde para o Linense e é rebaixado para A-3 do Paulistão

Da Redação



11/03/2023 | 18:20



Após 26 anos, o São Caetano vai voltar a disputar a Série A-3 do Campeonato Paulista. O Azulão foi rebaixado depois de perder para o Linense pelo placar de 2 a 0.neste sábado (11), no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

Os gols do Linense foram marcados por Schutz, aos sete minutos da primeira etapa e Maurício, aos 45 minutos do segundo tempo. O jogo já não valia muita coisa para o time da casa, que não tinha mais chances matemáticas de se classificar para a próxima fase, porém, a postura do time em campo era de um time que buscava a classificação. Dessa forma, rebaixou o São Caetano.

Por isso, o Elefante dominou as ações em campo e poderia ter vencido por uma vantagem ainda maior. Para o São Caetano, a partida significava a permanência na Série A-2, porém, não conseguiu superar as suas limitações.

Dessa forma, o Azulão, que um dia foi finalista da Copa Libertadores em 2002, acabou sendo derrotado e rebaixado. Assim, jogará a Série A-3 em 2024.

Logo aos três minutos, após boa jogada pelo lado esquerdo, a bola sobrou para Luizinho, que saiu cara a cara com o goleiro do João Lucas, do São Caetano, o obrigando a fazer uma grande defesa. No lance seguinte o Elefante abriu a contagem com o centroavante Schutz.

A pá de cal na história do São Caetano na Série A2 do Campeonato Paulista em 2023 veio com o gol de Maurício, após contra-ataque puxado aos 45 minutos do segundo tempo.