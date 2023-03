Nubank informa não ter exposição ao Silicon Valley Bank

11/03/2023 | 17:57



O Nubank informou hoje não ter "qualquer exposição" ao Silicon Valley Bank (SVB), maior instituição financeira dos Estados Unidos a quebrar desde a crise financeira de 2008. "A Nu Holdings Ltd. comunica aos seus acionistas e ao mercado que nem a Companhia nem nenhuma de suas subsidiárias têm qualquer exposição ao Silicon Valley Bank", declarou a empresa, em comunicado divulgado há pouco.

Segundo apurou o Estadão, startups brasileiras que possuíam reservas no SVB começaram a se movimentar ainda na quinta-feira para tentar retirar o dinheiro do banco norte-americano. O valor total seria de US$ 3 bilhões, segundo a Trace Finance, startup cuja plataforma permite a outras startups movimentar recursos nos Estados Unidos.