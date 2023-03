Filha de Lisa Marie Presley corta relações com a avó após polêmica envolvendo herança e ex-marido da mãe

11/03/2023 | 17:10



Riley Keough, protagonista da nova aposta do Prime Video, Daisy Jones e The Six, e também neta de um dos maiores nomes da música, Elvis Presley, está de relações cortadas com a sua avó, Priscilla Presley, conforme revelado pela revista People. Desde que sua mãe, Lisa Marie Presley, morreu após um ataque cardíaco no último 12 de janeiro, a estrela sentiu que precisava proteger suas duas irmãs mais novas, as gêmeas Finley e Harper Lockwood, que estão com 14 anos de idade.

- Riley é muito próxima de suas irmãs, ela quer o melhor para elas. Elas estiveram cercadas por dramas há anos, contou uma fonte próxima da família.

Ainda de acordo com o entrevistado, apesar de todos parecerem uma família feliz no dia do memorial da mãe das garotas, havia um clima de tensão no ar, principalmente porque Michael Lockwood, pai das meninas e ex-padrasto da atriz, não tinha sido convidado para a cerimônia, mas apareceu mesmo assim a convite de sua avó, o que teria abalado a relação já deteriorada das duas.

O casal tinha enfrentado um divórcio escandaloso que resultou numa briga judicial pela guarda das filhas. A princesa do Rock não falava com seu ex-parceiro, mas sua mãe teria tomado partido do genro, o que as afastou nos últimos meses, mesmo após terem sido clicadas em diversas exibições do filme Elvis, que concorre ao Oscar 2023.

- Riley estava sempre do lado de sua mãe quando se tratava de Michael e ficou muito incomodada que sua avó e ele foram juntos para o funeral, disse a fonte.

Mas a rixa começou dias atrás e envolve também a fortuna da família, já que a viúva do Rei do Rock usou de manobras judiciais para retirar a herdeira do comando de um fundo avaliado em mais de 100 milhões de dólares, o equivalente a mais de meio bilhão de reais, que havia sido previamente deixado para os primogênitos de Lisa, incluindo Benjamin Keough, que se suicidou em 2020.

- Priscilla não quer Riley no comando sozinha porque ela não poderá opinar, enquanto Riley não quer que Priscilla se intrometa. É uma situação muito triste. Riley está chocado por Priscilla contestar a emenda, contou uma pessoa próxima.