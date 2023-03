Associação Paulista de Portais e Jornais



Mulheres paulistas somam um quinto da população feminina brasileira

Os 23 milhões de mulheres que constituem a população feminina paulista correspondem a mais da metade de toda a população paulista (51%) e também a 21% do universo feminino do país. Os números foram revelados esta semana pela Fundação Seade a propósito do Dia Internacional da Mulher, comemorado a 8 de maio, e lembrado ao longo da semana. Ou seja, aproximadamente um quinto de toda a população feminina brasileira é formada por mulheres paulistas, lembrou o órgão. Esses dados constam do “Perfil da Mulher Paulista; demografia, escolaridade, trabalho e renda”, publicado pela entidade.

Tendências femininas

Em 2040, a população feminina deve atingir seu pico no Estado e passará a ser de cerca de 24 milhões e 500 mil, decrescendo a partir de então, o que é resultado da queda de fecundidade, apesar da elevação da expectatativa de vida. ]

Mães paulistas

A origem das mães paulistas é diversificada. Em 2021, 77% das mulheres paulistas que foram mães eram naturais do Estado de São Paulo, enquanto 23% eram principalmente baianas, mineiras, pernambucanas, alagoanas, paranaenses e estrangeiras.

Mulheres em números

• Mulheres negras (pretas e pardas) representam 37% do total de mulheres no Estado.

• As mulheres paulistas possuem maior nível de escolaridade que os homens. Na faixa etária de 25 a 34 anos, ocorre a maior diferença: 34% das mulheres completaram o ensino superior ante 27 % dos homens.

• Em 2022, 36% de mulheres com 25 anos ou mais concluíram o nível médio e 26% o ensino superior.

• Em 2021, 31% das mulheres de 18 a 24 anos não estudavam nem trabalhavam.

• A taxa de desemprego de mulheres negras (14,2%) no Estado é mais que o dobro do que a dos homens não-negros (5,8%) e, também, maior que das mulheres não negras (9,0%).

• O rendimento por hora das mulheres negras é de R$ 13,86, metade daquele dos homens não-negros (R$ 27,15). Já o rendimento das mulheres não negras (R$ 22,09) é maior que das mulheres negras e também dos homens negros (R$ 15,65).

• No 3º trimestre de 2022, mulheres do Estado de São Paulo representam 33% dos empregadores (369 mil) e 38% dos trabalhadores por conta própria.

• Entre as empregadoras, 337 mil (91%) têm empreendimento formal. As 824 mil trabalhadoras (39%) por conta própria também formalizaram sua atividade.

Dia Mundial da Água

No próximo dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. Para este ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs o tema “Acelerando Mudanças: seja a mudança que você deseja ver no mundo”. O objetivo é convidar a todos a discutir formas de acelerar mudanças para solucionar a crise global da água e saneamento.

Fábula do beija-flor

Como forma de sensibilização foi adotada a fábula do Beija-flor. Nela, conta-se a história sobre como lidar com crises. Na campanha, a ONU convida as pessoas a repensarem suas atitudes em relação ao uso e consumo de água em casa, na escola, na comunidade, enfim, nas suas vidas, assumindo o compromisso de mudanças nas ações de trato da água.

São José dos Campos: Novelis

A Novelis, gigante mundial do setor de laminados e reciclagem de alumínio, inaugurou seu primeiro Centro de Soluções ao Cliente (CSC), um polo de inovação para o desenvolvimento de novas soluções para a indústria de embalagens. É fruto de um investimento de mais de R$ 20 milhões. O CSC ocupa uma área de 3 mil m² em São José dos Campos e possui laboratórios com tecnologia de ponta, estações de trabalho e salas de treinamento e reunião. A cidade foi escolhida pela proximidade de clientes e da fábrica da Novelis em Pindamonhangaba. A informação é da agência InvestSP.

Presidente Prudente: batata-doce

Ocorre de 20 a 23 de julho, em Presidente Prudente, a 4ª edição da Batatec. A feira tecnológica da batata-doce volta ao IBC Centro de Eventos, que foi reaberto para atividades após passar por recuperação, e deve reunir cerce de 50 mil pessoas ao longo de toda a programação do evento. O presidente da Aprobarpp (Associação dos Produtores de Batata-Doce de Presidente Prudente e Região), Ademir José Corte, diz que se trata de “um evento de muita importância para elevar nossa região como a principal produtora de batata-doce do Estado de São Paulo". (O Imparcial)

Piracicaba: supermercado

A rede de supermercados São Vicente inaugurou a sua primeira loja em Piracicaba. Com investimento de R$ 12 milhões, a rede chega a sua loja de número 18, e vai gerar 200 novos empregos diretos e 50 indiretos. O quadro de colaboradores é composto por 66% de mulheres, sendo que em cargos de liderança elas representam 57% do total. A unidade conta ainda com 11% de colaboradores com idade acima de 50 anos. (Jornal de Piracicaba)

Andradina: turismo

Andradina está no topo da lista "Top Destinos de 2022" entre os melhores destinos turísticos na modalidade “parques aquáticos”, categoria que estreou nesta edição com a pergunta “qual o melhor parque aquático do Brasil”. O título foi para o Thermas Acqualinda, que ganhou destaque logo que foi inaugurado, em junho do ano passado. Segundo a subsecretária municipal de Turismo, Viviane Castro Elois, o resultado reforça a vocação da cidade para o turismo, setor que tem se desenvolvido com grande rapidez, colocando a cidade no cenário nacional do turismo. (Folha da Região)

