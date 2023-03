Grande ABC. Raízes da sua independência. A freguesia vira município. Datas esquecidas e um presente que vem de Mauá

Ademir Medici



O presente é uma criação do pesquisador e museólogo Moacyr Antonio Ferrari: os brasões das sete cidades buscados em distintivos originais das nossas escolas e reunidos num grande painel ao lado do brasão paulistano

12 de março de 1889

O Grande ABC conquista sua independência político-administrativa, com a criação do Município de São Bernardo, até então Freguesia de São Bernardo, que era uma espécie de distrito da capital paulista. A instalação do novo município viria no ano seguinte, em 2-5-1890. Datas esquecidas, datas importantes.



Ano a ano, em 35 que formam a história desta página Memória, temos informado: 1889 - Freguesia de São Bernardo é elevada à condição de vila. A data já foi tema de Congresso de História, num esforço do sempre querido GIPEM – Grupo Independente de Pesquisadores da Memória. Mas a verdade é que, separada em sete grandes pedaços, o Grande ABC está longe de ser pensado coletivamente. A começar pela sua data maior, este 12 de março. Cada uma das sete cidades celebra a seu modo o aniversário, esquecendo-se que em outros tempos, outras gerações lutaram pela autonomia local. No início do século XIX, a luta pela criação da Freguesia de São Bernardo. No final do mesmo século, a verdadeira batalha cívica para que a Freguesia fosse elevada a município. Desta luta participaram moradores aqui nascidos (os brasileiros), imigrantes e até a Igreja.

Depois, as campanhas internas pela criação de novos municípios.



E quando todos os municípios foram criados, a preocupação em organizar consórcios ou outros organismos – como a Cicpaa – para uma administração conjunta. Então por que a separação, cidade a cidade? Ora, ora...



Lembrando: Cicpaa é a sigla da Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas (do primeiro “A”) e, logo após, do Ar (do “A” número 2). Uma criação do saudoso engenheiro Antonio Pezzolo. Origem da atual Cetesb. Aquele “consórcio” deu certo...

QUE PRESENTE! – Então Memória recebe este presente do amigo mauaense Moacyr Antonio Ferrari. Neste painel, neste arranjo, o pesquisador reúne os brasões das sete cidades, mais o de São Paulo, buscados em uniformes escolares dos nossos alunos. Uma forma encontrada de mostrar a união municipal, como defende cotidianamente o Diário do Grande ABC ao manter uma editoria específica para as Setecidades.



Alô, alô, municipalistas, quando haverá uma ação verdadeiramente única em torno do fantástico Grande ABC?



Criação: Moacyr Antonio Ferrari

SETECIDADES. Aqui, os brasões municipais. Descubra o da sua cidade e o da Capital, São Paulo. Mostre a seu filho e neto. Explique a ele que tudo começou há muitos e muitos anos. Ajude a construir essa história. O Grande ABC autônomo completa neste 12 de março 134 anos de história e independência

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 12 de março de 1993 – ano 34, edição 8332

MANCHETE – Itamar (Franco) vai negociar IPMF (o imposto sobre cheque) com Congresso.

Presidente quer consultar segmentos da sociedade sobre seu programa de governo.

GRANDE ABC – Marreteiros (ou vendedores ambulantes sem registro legal) invadem região.

Eles vinham da Capital e de outras cidades. Fugiam dos guardas da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) e ocupavam pontos em estações do Grande ABC.

Reportagem: Dojival Vieira.

PLEBISCITO/TRIBUNA – Antônio Dall’Anese, prefeito de São Caetano: presidencialismo; Horácio Neto, vereador de São Caetano: parlamentarismo.

EM 12 DE MARÇO DE...

1903 – Em 9 de março, o Bispado de São Paulo nomeava o padre João Miguel d’Angelis como vigário de São Bernardo.

NOTA – Seria o último padre não carlista ou escalabriniano a dirigir a paróquia, então a única da região.

1943 - Inaugurado, em Santo André, o pavilhão Teatro Soares.

1953 – O Brasil no Sul-Americano de Futebol, em Lima. Segundo jogo, segunda vitória: 2 a 0 sobre o Equador, gols de Claudio e Ademir. No comando técnico, Aimoré Moreira.

¦ No Pacaembu, Corinthians 3, São Paulo 2. E o Corinthians ficava com a Taça Tibiriçá, também disputada pelo Palmeiras.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, aniversariam hoje: Itapirapuã Paulista, Nova Campina, Paraguaçu Paulista (1925), São Lourenço da Serra (1991) e Zacarias (1992).

¦ Capital – Hoje é o aniversário do Recife, fundado em 12 de março de 1537.

¦ E mais: Divina Pastora, Moita Bonita e Rosário do Catete (SE), Olinda (PE) e Paraíso do Norte (PR).

HOJE

¦ Dia do bibliotecário.

A data é comemorada no dia 12 de março por essa ser o dia do nascimento de Manuel Bastos Tigre (1882 - 1957), que é considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil.

Depois de trabalhar durante muitos anos na Biblioteca Central da Universidade do Brasil, Bastos Tigre assumiu a direção da biblioteca, cujo cargo exerceu mesmo depois de aposentado.



Fonte: blog Calendarr Brasil