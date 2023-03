Obituário - 12 de março de 2023

Ademir Medici



13/03/2023 | 06:00



SANTO ANDRÉ

Flavio Primon, 94. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Batisaldo, 92. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Isabel Moreno Vido, 90. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ademar Falchero Ascêncio, 86. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria de Oliveira Barbosa, 85. Natural de Miravânia (MG). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benvinda Pereira da Silva, 82. Natural de Montes Claros (MG). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Setsuki Yamamoto, 76. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Nerges da Silva, 63. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Aparecida Cattuzo, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alexandre Felini, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Kleber Martins Rodrigues, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Celino Lima da Silva Filho, 34. Natural de Salvador (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Porteiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Paulo Rodrigues Viana, 99. Natural de Fortaleza (CE). Residia na Vila Marisa, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Joana de Oliveira Pedro, 96. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Carmem Alonso Gonzalez, 82. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Dalva Martins de Souza, 74. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

José Juraci Pinheiro, 74. Natural de Jaguaretama (CE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Neide Dantas Pires, 73. Natural de Mundo Novo (BA). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

João Gilberto Linare, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Terezinha Ferreira dos Reis, 65. Natural de Barro Preto (BA). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Carlos Lima dos Santos, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Marta Regina Vassoler, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Hélia Ferreira Caetano, 75. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Kazumi Shinkawa Watanabe, 75. Natural de Assaí (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 7, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.



MAUÁ

Ana Lúcia Ferreira Palácio, 64. Natural de São João Del Rey (MG). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



RIBEIRÃO PIRES

Arlinda Barbosa Dourado, 78. Natural de Riacho de Santana (BA). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.