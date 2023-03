Obituário - 12 de março de 2023

Ademir Medici



12/03/2023 | 06:00



SANTO ANDRÉ

Josefina Zamignani Stoppa, 94. Natural de Santo André. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nair de Oliveira Loureiro, 91. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Satsue Ikebara, 81. Natural de Olímpia (SP). Residia em Utinga, Santo André. Feirante. Dia 6. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Elvira Fernandes da Silva, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irene Maria Pereira da Silva, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Liliane Bacheschi, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cícero Mariano de Campos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pintor. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Almir Onofre Szmik, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleonice Aparecida Xavier, 52. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Santana, em Mariana (MG).

Ronaldo Pereira da Silva, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Robson Fábio Sarti, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Instalador. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Martinez Gomes, 39. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Cirurgião-dentista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduarda Vitória de Freitas Silva, 18. Natural de Maceió (AL). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Vicente Jovito de Araújo, 93. Natural de Campos Gerais (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Valdete Galvão Botelho, 92. Natural do Mundo Novo (BA). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Rubens Chiavegatti, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Brívio Gerbelli, 81. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Brasilio Antonio Pidone, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Lauro Arita, 78. Natural de Piquerobi (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisco de Assis Alves, 77. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Ivan Jorge Curi, 71. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Nerhu Moeira, 68. Natural de Guarapuava (PR). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Ivete Dias de Freitas Silva, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Iracema de Souza Grosso, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Parque da Paz, em Jundiaí (SP).

Maria Estela Lúcio, 60. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Valdir dos Santos Alves, 57. Natural de Livramento (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

José Domingos de Jesus, 57. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Adriano Ferreira Frizarini, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Francisco Leandro Moura, 33. Natural de Solonópoles (CE). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Maria José Marcolino Gomes, 74. Natural de Palmital (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nanci de Moura Lamanna, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edna Aparecida de Souza Gama, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Lucas Fernando Oliveira Gonzalez, 25. Natural de Suzano (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Vale da Paz.



MAUÁ

Marcos Tiossuke Goiya, 77. Natural de Andirá (PR). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 6, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.