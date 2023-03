Pronta pra seguir em frente! Millie Bobby Brown se prepara para despedida de Stranger Things

11/03/2023 | 15:11



É hora de dar tchau! Millie Bobby Brown, que está com 19 anos de idade, declarou para à revista Seventeen que está pronta para se despedir da série Stranger Things - que já conta com quatro temporadas na Netflix.

Conhecida mundialmente por interpretar Eleven, Millie tinha apenas 12 anos de idade quando explodiu no show business. Agora, além da série, ela também já coleciona outras produções de sucesso, como Enola Holmes, do mesmo streaming.

- Estou definitivamente pronta para encerrar. Sinto que muito da história já foi contada agora e, sabemos disso, está em nossas vidas há muito tempo. Mas estou preparada para dizer adeus a este capítulo da minha vida e abrir novos, confessou.

O coração leve vem com a segurança de quem já conquistou o mundo com seu carisma e tem total poder para atuar na indústria cinematográfica. Ao contrário de muitos atores e atrizes, além de estrela, a jovem já trabalhou como produtora e ainda é empresária, dona da marca de cosméticos veganos Florence by Mills.

A atriz, que conta com mais de 60 milhões de seguidores apenas no Instagram, ressalta que sente muito orgulho da trajetória, que espera poder incentivar outros a seguirem o mesmo caminho e reflete gratidão por tudo o que a série lhe proporcionou.

- Estou realmente ciente de como sou privilegiado por ter acesso à educação e aprender mais sobre as coisas que quero aprender e, em seguida, ajudar outras pessoas a recuperar essa educação em comunidades e áreas que os jovens não conseguem. É apenas um ciclo que continua girando. [Agora] Sou capaz de criar histórias que são importantes para mim e focar no quadro geral. Mas estou muito grato [pelo programa].