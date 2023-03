Miguel Pupo vence 1ª etapa da WSL em Portugal e Medina vai para repescagem

11/03/2023 | 14:33



Finalmente a primeira chamada para a etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe aconteceu. Na manhã deste sábado, o mar de Peniche recebeu as disputas de 12 baterias masculinas e seis femininas. Miguel Pupo foi o único brasileiro a vencer sua bateria, mas Samuel Pupo, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, Michael Rodrigues e Yago Dora também se classificaram. Já Gabriel Medina, Caio Ibelli e Chumbinho precisarão disputar as repescagens, que devem acontecer neste domingo. No feminino, Tatiana Weston Webb também avançou para o próximo round do circuito português.

O Dia Internacional da Mulher aconteceu na última quarta-feira (8), mas a competição ainda foi marcada por homenagens às mulheres em um ação organizada pela WSL, a liga mundial de surfe, que pediu aos competidores, tanto da disputa masculina quanto da feminina, que escolhessem o nome de uma mulher para ser estampando às costas de suas lycras.

O primeiro brasileiro a ir para as águas foi Samuel Pupo, que passou em segundo na bateria vencida pelo americano Griffin Colapinto. O francês Maxime Huscenot foi para a repescagem. Bicampeão nas águas geladas de Portugal, Ítalo Ferreira fez dois belos aéreos e também avançou em segundo em sua bateria, ficando atrás do australiano Connor OLeary. Em duelo com o australiano Ryan Callinan (1º lugar) e o francês Tiago Carrique, Filipe Toledo foi mais um a se classificar em segundo em sua bateria. A classificação em segundo veio também para Yago Dora na bateria 8, que entrou no mar homenageando Hortência.

A primeira vitória brasileira na etapa foi na bateria 7, com Miguel Pupo. A chave teve dois brasileiros, também com Michael Rodrigues, e ambos se classificaram, mandando o havaiano Seth Moniz para a repescagem. Pupo pegou um tubo e ficou com nota de 10,84.

Caio Ibelli precisará passar pela repescagem, após perder a disputa para o australiano Liam OBrien e para o francês Joan Duru. O mesmo aconteceu com João Chianca, o Chumbinho, terceiro na bateria 10 contra o havaiano Ian Gentil e o americano Nat Young. Na última bateria, Gabriel Medina protagonizou algo raro ao ir para repescagem após disputa com Rio Waida e Jordy Smith. Os três brasileiros estarão nas disputas com nomes como Seth Moniz, Kelly Slater e Kanoa Igarashi.

As boas ondas foram emendadas com as disputas da categoria feminina. A brasileira Tati Weston Webb ficou para a sexta e última bateria. Ela buscou uma manobra para se recuperar e classificar para a próxima etapa. Com nota de 7,97, Tati ficou atrás de Macy Callaghan (10,37) e mandou Gabriela Bryan (7,26) para a repescagem.

HOMENAGENS ÀS MULHERES

O tricampeão mundial e atual oitavo colocado do ranking Gabriel Medina escolheu o nome de Marta, a Rainha do Futebol. Tatiana Weston-Webb escolheu a tenista Beatriz Haddad Maia, que viveu uma temporada histórica ao longo de 2022 e alcançou, em fevereiro deste ano, a inédita 12ª colocação do ranking da WTA. Outro surfista que decidiu homenagear uma atleta do tênis foi Miguel Pupo, que competiu com o nome da medalhista olímpica Luisa Stefani às costas.

Samuel Pupo ficou com o nome da skatista Rayssa Leal, medalhista de prata no street de Tóquio-2020 e Yago Dora com o de Hortência, prata com a seleção feminina de basquete na Olimpíada de Atlanta, em 1996. Já João Chianca se ateve ao surfe e optou por carregar o nome da própria Tati Weston-Webb. Atual campeão do circuito, Filipe Toledo, o Filipinho, também escolheu uma surfista: a australiana Stephanie Gilmore, que conquistou o título feminino na temporada passada. Michael Rodrigues escolheu Tita Tavares, tetracampeã brasileira de surfe, e Caio Ibelli a médica e surfista Taliê Hanada.