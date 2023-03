Itália: Marinha e guarda costeira resgatam centenas de migrantes no Mediterrâneo

11/03/2023 | 14:15



A guarda costeira italiana e navios da marinha transportaram centenas de migrantes resgatados no Mar Mediterâno para a costa do país neste sábado. O fluxo de chegadas marítimas ocorre em meio a uma repressão do governo de direita da Itália contra os contrabandistas de pessoas, anunciada apenas dois dias antes.

A guarda costeira disse em um comunicado que a superlotação em dois navios e as condições adversas do mar e do clima complicaram as operações de resgate, que começaram na sexta-feira no Mar Jônico, na Calábria. Os abrigos para migrantes na região rapidamente se esgotaram, e as embarcações levaram os migrantes resgatados ao porto de Augusta, no leste da Sicília, e ao porto de Crotone, na Calábria.

Enquanto isso, na pequena ilha de Lampedusa, um local turístico e pesqueiro italiano ao sul da Sicília, cerca de 3 mil migrantes recém-chegados transbordaram em um abrigo destinado a abrigar menos de 350 pessoas. Centenas de migrantes passaram a noite dormindo em colchões no terreno no entorno do abrigo.

Os planos para aliviar parte da superlotação em Lampedusa, transferindo centenas de migrantes a bordo de uma balsa, foram complicados pelos ventos fortes que atingiram a ilha, impossibilitando a atracação do navio na manhã deste sábado. A mídia italiana informou que cerca de 140 migrantes foram transferidos da ilha por via aérea. Segundo as autoridades de Lampedusa, muitos dos migrantes que chegam à ilha, que fica mais perto do norte da África do que da Itália continental, partiram do porto de Sfax, na Tunísia, uma rota cada vez mais usada por contrabandistas.

No dia 26 de fevereiro, em uma praia em Cutro, cidade ao sul de Crotone, sobreviventes e corpos de migrantes foram encontrados depois que um barco de madeira, que havia saído da Turquia dias antes, se partiu ao se chocar com um banco de areia. O número conhecido de mortos no naufrágio subiu para 74 neste sábado, com o corpo de uma jovem sendo o último a ser recuperado do mar. Oitenta passageiros sobreviveram ao naufrágio, mas muitos ainda estão dados como desaparecidos. Fonte: Associated Press.