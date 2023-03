Larissa e Cezar Black vencem a Prova do Anjo do BBB23!

11/03/2023 | 14:11



Neste sábado, dia 11, os brothers participaram de mais uma Prova do Anjo, no BBB23. A competição foi feita em duplas, escolhidas através de um sorteio na sala da casa mais vigiada do Brasil. Mas Amanda e Cara de Sapato já sabiam que não poderiam participar, pois tiram a consequência ao serem eliminados da Prova do Líder.

Com base nas cores das bolinhas tiradas da temida urna as equipes ficaram definidas por cores, e seguiram a seguinte ordem: Azul Escuro: Ricardo e Marvvila, Verde: Fred e Bruna, Roxa: Larissa e Cezar Black, fizeram a prova em 181,084 segundos ficando em primeiro lugar, Branca: Sarah Aline e Gabriel Santana, Azul Claro: Aline Wirley e Domitila.

Os participantes tinham que montar um quebra-cabeça, enquanto a dupla ficava presa em uma corda, um deles teria que pegar as peças e passar para o montador. Mas para conseguir montar, essa pessoa era tirada do chão para chegar ao local do painel.

Quem fizesse a imagem correta do quebra-cabeça em menos tempo seria o novo anjo. Mas se deixassem as peças de forma errada na área reservada a dupla estaria automaticamente eliminada da prova.

A primeira dupla, Facinho e Marvvila escolheram levar as peças de três e três, mas não tiveram o melhor tempo. Já Bruna e Fred deram tanto de si mesmos na competição, que a atriz até se machucou durante a prova. Enquanto ela tentava montar o quebra-cabeças na área reservada, a jovem bateu o nariz e até sangrou. O jornalista escolheu a estratégia de entregar as peças na ordem certa.

Larissa e Black chegaram até os 120 segundos com dificuldades para entender a ordem de encaixe das peças. Mas depois disso deslancharam e escolheram a estratégia de levar um pedaço por vez. Tática parecida com a usada por Gabriel Santana e Sarah, só que a dupla se embananou na hora de montar o quebra-cabeças. Mostrando ser a melhor maneira de fazer a prova já que as duas equipes foram as melhores.

A última dupla escolheu levar todas as peças, uma por vez, e só depois Domitila começou a montar a imagem. A miss e Aline fizeram o pior tempo, com 224 segundos.

Monstro

A dupla escolhida para sofrer o castigo do monstro foi Ricardo e Marvvila. Chamados de Monstro Puxa-saco, os brothers vão ter que ficar segurando sacos e quando tocar o sinal terão que ir para o jardim.

Domitila e Fred ficaram com uma das partes boas do anjo e foram escolhidos para ir ao almoço com a dupla.