Alvo definido, beijos no edredom e pequenas tretas... Saiba o que rolou na madrugada do BBB23!

11/03/2023 | 13:10



Depois da dificuldade de Ricardo e MC Guimê para escolher quem ficaria com a liderança, os ânimos de Alface não abaixaram tão rápido. Mas o rapper mostrou que também veio para jogar e já escolheu seu alvo para o paredão do próximo domingo, dia 12, no BBB23.

- É isso, não tem pra onde correr. Vou falar um bagulho entre eu e você. Estou decidido que vou votar nele. Qualquer fita, a gente meio que vai tendo uma troca superficial, não precisa ser algo pá. Até pra você respeitar o meu e eu respeitar o seu. Quando tiver esse voto nele, você vai ver o que vou fazer.

Continuando sua justificativa, Guimê contou ao amigo que já estava chateado com Black desde que ele trato Alface e Bruna mal. Além de ter colocado o cantor direto na berlinda e ficar fazendo piadinha sobre o assunto. O líder também confirmou a escolha para os aliados de quarto.

Trocas de farpas

Ricardo, que não estava muito feliz de não ser o líder, estava cheio de farpinhas com Cara de Sapato na prova do líder. O lutador usou o momento mais reservado no quarto do líder para conversar com o brother.

- Toma cuidado com o que você fala. Eu nunca falei com você sobre conteúdo das conversas... A coisa que me chateava era o jeito que você falava, grosseiro, e eu sempre falei com você de jeito cordial.

Já Bruna Griphao, Fred e Larissa estavam conversando tranquilamente sobre Guimê quando o clima esquentou. Quando a atriz falou que não desconfiava do cantor o jornalista perguntou quem disse que não confiava. A artista logo cortou o ex de Boca Rosa.

- Calma, eu estou falando que eu não desconfio, você não precisa ser grosso.

Paz e Amor

Na hora de dormir, Alface finalmente relaxou e curtiu o momento com Sarah Aline. Os dois ficaram trocando beijos novamente em baixo do edredom e dormiram juntinhos.