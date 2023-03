Passando a tesoura! Rei Charles III corta tratamento de Príncipe Andrew com guru de ioga

11/03/2023 | 13:10



Desde que se tornou rei, Charles III tem feito diversos cortes das benesses da Família Real. Segundo o jornal The Sun, agora é seu irmão, Príncipe Andrew, que teve uma autorização de pagamento negada pelo Palácio de Buckingham a mando do monarca. Isso porque a Alteza Real fazia um tratamento de anos com um guru indiano de ioga.

De acordo com o jornal, o custo de todas as consultas ficavam em torno de 32 mil libras esterlinas por ano, o equivalente a mais de 200 mil reais, todas aprovadas por sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022.

Segundo fontes ouvidas pelo periódico, Rei Charles III teria dito que o irmão deverá arcar com os custos daqui para frente. O tratamento holístico envolvia massagens e até canto, sendo que o curandeiro ficava um mês hospedado na mansão do royal.

- Embora a rainha sempre tenha gostado de satisfazer seu filho ao longo dos anos, Charles está muito menos inclinado a financiar tais indulgências, especialmente em uma era de crise de custo de vida, contou um interno.

Mas não para por aí, desde que se envolveu em um escândalo sexual, o membro da família mais vigiada da Inglaterra e do mundo, vem recebendo uma série de punições. Em 2022, Andrew já teve seus funções retiradas da agenda e agora ainda pode perder uma mesada no valor de 250 mil libras esterlinas por ano, quase dois milhões de reais, que deve ser cancelada pela Coroa nos próximos meses.

Os entrevistados pelo The Sun ressaltaram que se trata de um momento delicado para a monarquia britânica, que vem de um acúmulo de gastos desnecessários que já não cabem mais nesse momento.

- No passado, esses tipos de despesas seriam assinados sem dúvida, mas esse não é o clima na nova era.